https://ria.ru/20240104/ssha-1919653872.html

США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ

США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024

США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ

США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T07:39

2024-01-04T07:39

2024-01-04T08:34

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сша

атлантический океан

гана

африка

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и африканских чиновников. "США проводят предварительные переговоры о разрешении американским невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, Вашингтон тем самым стремится остановить распространение в регионе исламистских боевиков. Как отмечает издание, дроны позволят американским силам вести наблюдение за передвижением боевиков и давать тактические советы местным силам во время боевых операций. По словам чиновника из госдепартамента, США также могут перенаправить часть предназначавшейся Нигеру помощи прибрежным районам Западной Африки.

https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html

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в мире, сша, атлантический океан, гана, африка