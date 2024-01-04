https://ria.ru/20240104/ssha-1919653872.html
США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ
США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ
США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T07:39
2024-01-04T07:39
2024-01-04T08:34
в мире
сша
атлантический океан
гана
африка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и африканских чиновников. "США проводят предварительные переговоры о разрешении американским невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, Вашингтон тем самым стремится остановить распространение в регионе исламистских боевиков. Как отмечает издание, дроны позволят американским силам вести наблюдение за передвижением боевиков и давать тактические советы местным силам во время боевых операций. По словам чиновника из госдепартамента, США также могут перенаправить часть предназначавшейся Нигеру помощи прибрежным районам Западной Африки.
https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html
сша
атлантический океан
гана
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, атлантический океан, гана, африка
В мире, США, Атлантический океан, Гана, Африка
США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ
WSJ: США хотят использовать аэродромы в странах Африки для размещения дронов