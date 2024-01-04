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США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
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07:39 04.01.2024 (обновлено: 08:34 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/ssha-1919653872.html
США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ
США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ
США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T07:39
2024-01-04T08:34
в мире
сша
атлантический океан
гана
африка
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и африканских чиновников. "США проводят предварительные переговоры о разрешении американским невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, Вашингтон тем самым стремится остановить распространение в регионе исламистских боевиков. Как отмечает издание, дроны позволят американским силам вести наблюдение за передвижением боевиков и давать тактические советы местным силам во время боевых операций. По словам чиновника из госдепартамента, США также могут перенаправить часть предназначавшейся Нигеру помощи прибрежным районам Западной Африки.
https://ria.ru/20231009/bioissledovaniya-1901469912.html
сша
атлантический океан
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африка
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в мире, сша, атлантический океан, гана, африка
В мире, США, Атлантический океан, Гана, Африка
США хотят размещать дроны на аэродромах в странах Африки, пишут СМИ

WSJ: США хотят использовать аэродромы в странах Африки для размещения дронов

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. США хотят использовать аэродромы ряда африканских стран на берегу Атлантического океана для размещения разведывательных дронов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и африканских чиновников.
«
"США проводят предварительные переговоры о разрешении американским невооруженным разведывательным дронам использовать аэродромы в Гане, Кот-д'Ивуаре и Бенине", - говорится в сообщении издания.
По информации газеты, Вашингтон тем самым стремится остановить распространение в регионе исламистских боевиков.
Как отмечает издание, дроны позволят американским силам вести наблюдение за передвижением боевиков и давать тактические советы местным силам во время боевых операций.
По словам чиновника из госдепартамента, США также могут перенаправить часть предназначавшейся Нигеру помощи прибрежным районам Западной Африки.
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В миреСШААтлантический океанГанаАфрика
 
 
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