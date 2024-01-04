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Украина внесла в список "спонсоров войны" компанию-производителя Vici - РИА Новости, 04.01.2024
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15:54 04.01.2024
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Украина внесла в список "спонсоров войны" компанию-производителя Vici
Украина внесла в список "спонсоров войны" компанию-производителя Vici - РИА Новости, 04.01.2024
Украина внесла в список "спонсоров войны" компанию-производителя Vici
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" компанию-производителя товаров из... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:54
2024-01-04T15:54
россия
украина
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici. "…НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны", - говорится в публикации на сайте НАПК. Как заявляют в агентстве, пока такие известные бренды, как Vici, продолжают находиться на рынке России, мир получает "неправильный сигнал", что РФ остается частью международных экономических процессов, а жители России видят, что "все делают правильно". Ранее в НАПК заявляли, что список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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Украина внесла в список "спонсоров войны" компанию-производителя Vici

Украина внесла в список "спонсоров войны" производителя морепродуктов Vici

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "международных спонсоров войны" компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici.
«
"…НАПК внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны", - говорится в публикации на сайте НАПК.
Как заявляют в агентстве, пока такие известные бренды, как Vici, продолжают находиться на рынке России, мир получает "неправильный сигнал", что РФ остается частью международных экономических процессов, а жители России видят, что "все делают правильно".
Ранее в НАПК заявляли, что список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели - ухода международного бизнеса из России.
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