Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком и Кривом Роге
Общественное: на Украине в Кропивницком и в Кривом Роге снова прогремели взрывы
© Фото : Днепропетровская областная прокуратураЗдание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге
© Фото : Днепропетровская областная прокуратура
Здание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Кропивницком (ранее до переименования назывался Кировоград) и в Кривом Роге в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале
Ранее в четверг глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщал, что в городе Кропивницкий повреждены несколько энергетических объектов в результате взрывов.
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"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают журналисты "Общественного". Также о взрывах сообщают наши корреспонденты в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в 14.50 мск была объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.