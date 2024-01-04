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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком и Кривом Роге - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919709604.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком и Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком и Кривом Роге - РИА Новости, 04.01.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком и Кривом Роге
Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Кропивницком (ранее до переименования назывался Кировоград) и в Кривом Роге в Кировоградской области... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:28
2024-01-04T15:28
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Кропивницком (ранее до переименования назывался Кировоград) и в Кривом Роге в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале Ранее в четверг глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщал, что в городе Кропивницкий повреждены несколько энергетических объектов в результате взрывов. "В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают журналисты "Общественного". Также о взрывах сообщают наши корреспонденты в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в 14.50 мск была объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком и Кривом Роге

Общественное: на Украине в Кропивницком и в Кривом Роге снова прогремели взрывы

© Фото : Днепропетровская областная прокуратураЗдание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге
Здание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Днепропетровская областная прокуратура
Здание полиции, поврежденное в результате взрыва в Кривом Роге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Кропивницком (ранее до переименования назывался Кировоград) и в Кривом Роге в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале
Ранее в четверг глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщал, что в городе Кропивницкий повреждены несколько энергетических объектов в результате взрывов.
«
"В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают журналисты "Общественного". Также о взрывах сообщают наши корреспонденты в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в 14.50 мск была объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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