https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919709604.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком и Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком и Кривом Роге - РИА Новости, 04.01.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком и Кривом Роге

Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Кропивницком (ранее до переименования назывался Кировоград) и в Кривом Роге в Кировоградской области... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:28

2024-01-04T15:28

2024-01-04T15:28

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывы на фоне воздушной тревоги повторно прогремели в Кропивницком (ранее до переименования назывался Кировоград) и в Кривом Роге в Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале Ранее в четверг глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщал, что в городе Кропивницкий повреждены несколько энергетических объектов в результате взрывов. "В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщают журналисты "Общественного". Также о взрывах сообщают наши корреспонденты в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в 14.50 мск была объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины