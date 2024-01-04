https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919703209.html

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.01.2024

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:42

2024-01-04T14:42

2024-01-04T15:18

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

харьковская область

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны."В районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны", — указано в сводке военного ведомства.Кроме того, российские военные поразили живую силу и военную технику противника в 117 районах.Средства противовоздушной обороны сбили 37 беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS.На Купянском направлении бойцы Западной группировки войск поразили личный состав и технику пяти украинских бригад в районах Новоегоровки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.Противник потерял до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевую машину РСЗО "Ольха" и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" поразили скопления военнослужащих двух украинских бригад у Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и в районе Серебрянского лесничества.Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240104/poteri-1919703004.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, харьковская область