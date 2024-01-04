https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки - РИА Новости, 04.01.2024
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки
Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:29
2024-01-04T12:29
2024-01-04T16:45
стамбул
афины
turkish airlines
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
СТАМБУЛ, 4 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки, сообщило агентство DHA.Как уточняется, инцидент произошел в Стамбуле. Направлявшийся в Афины рейс готовился ко взлету, когда по салону внезапно начала разгуливать кошка. Выяснилось, что животное попало в самолет "зайцем", так как хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о своем компаньоне. Кошка сбежала из сумки в ручной клади, чем вызвала переполох в лайнере. По данным СМИ, самолет вернулся со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта. Кошку и ее хозяйку высадили. Выяснилось, что женщина уже не в первый раз пыталась аналогичным образом незаметно провезти животное. Авиакомпания внесла пассажирку в черный список.
https://ria.ru/20240103/delo-1919613058.html
стамбул
афины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, афины, turkish airlines, в мире
Стамбул, Афины, Turkish Airlines, В мире
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки
СТАМБУЛ, 4 янв — РИА Новости.
Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки, сообщило агентство DHA
.
Как уточняется, инцидент произошел в Стамбуле. Направлявшийся в Афины рейс готовился ко взлету, когда по салону внезапно начала разгуливать кошка. Выяснилось, что животное попало в самолет "зайцем", так как хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о своем компаньоне.
Кошка сбежала из сумки в ручной клади, чем вызвала переполох в лайнере. По данным СМИ, самолет вернулся со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта. Кошку и ее хозяйку высадили. Выяснилось, что женщина уже не в первый раз пыталась аналогичным образом незаметно провезти животное. Авиакомпания внесла пассажирку в черный список.
Полиция завела дело на мужчину, избившего бортпроводника в самолете