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В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки﻿ - РИА Новости, 04.01.2024
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12:29 04.01.2024 (обновлено: 16:45 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки﻿
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки﻿ - РИА Новости, 04.01.2024
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки﻿
Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:29
2024-01-04T16:45
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СТАМБУЛ, 4 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки, сообщило агентство DHA.Как уточняется, инцидент произошел в Стамбуле. Направлявшийся в Афины рейс готовился ко взлету, когда по салону внезапно начала разгуливать кошка. Выяснилось, что животное попало в самолет "зайцем", так как хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о своем компаньоне. Кошка сбежала из сумки в ручной клади, чем вызвала переполох в лайнере. По данным СМИ, самолет вернулся со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта. Кошку и ее хозяйку высадили. Выяснилось, что женщина уже не в первый раз пыталась аналогичным образом незаметно провезти животное. Авиакомпания внесла пассажирку в черный список.
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стамбул, афины, turkish airlines, в мире
Стамбул, Афины, Turkish Airlines, В мире
В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки﻿

В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки﻿

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки, сообщило агентство DHA.
Как уточняется, инцидент произошел в Стамбуле. Направлявшийся в Афины рейс готовился ко взлету, когда по салону внезапно начала разгуливать кошка. Выяснилось, что животное попало в самолет "зайцем", так как хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о своем компаньоне.
Кошка сбежала из сумки в ручной клади, чем вызвала переполох в лайнере. По данным СМИ, самолет вернулся со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта. Кошку и ее хозяйку высадили. Выяснилось, что женщина уже не в первый раз пыталась аналогичным образом незаметно провезти животное. Авиакомпания внесла пассажирку в черный список.
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