https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html

В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки﻿

В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки﻿ - РИА Новости, 04.01.2024

В аэропорту Стамбула самолет прервал взлет из-за кошки﻿

Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:29

2024-01-04T12:29

2024-01-04T16:45

стамбул

афины

turkish airlines

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СТАМБУЛ, 4 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Turkish Airlines прервал взлет из-за убежавшей от хозяйки кошки, сообщило агентство DHA.Как уточняется, инцидент произошел в Стамбуле. Направлявшийся в Афины рейс готовился ко взлету, когда по салону внезапно начала разгуливать кошка. Выяснилось, что животное попало в самолет "зайцем", так как хозяйка не оформила необходимые документы и не оповестила экипаж о своем компаньоне. Кошка сбежала из сумки в ручной клади, чем вызвала переполох в лайнере. По данным СМИ, самолет вернулся со взлетно-посадочной полосы к терминалу аэропорта. Кошку и ее хозяйку высадили. Выяснилось, что женщина уже не в первый раз пыталась аналогичным образом незаметно провезти животное. Авиакомпания внесла пассажирку в черный список.

https://ria.ru/20240103/delo-1919613058.html

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Варвара Скокшина

стамбул, афины, turkish airlines, в мире