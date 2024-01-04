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В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали гусеничный робот-спасатель - РИА Новости, 04.01.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/robot-spasatel-1919243632.html
В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали гусеничный робот-спасатель
В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали гусеничный робот-спасатель - РИА Новости, 04.01.2024
В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали гусеничный робот-спасатель
Во втором квартале 2024 года на базе ОЭЗ "Технополис Москва" планируется начать производство универсальной гусеничной платформы-робота, которая может... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:13
2024-01-04T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Во втором квартале 2024 года на базе ОЭЗ "Технополис Москва" планируется начать производство универсальной гусеничной платформы-робота, которая может применяться промышленностью и спасательными службами, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Инвестиции в запуск производственного комплекса площадью 1,2 тысячи квадратных метров на территории ОЭЗ осуществила компания "Альтер", сумма вложений превысила 360 миллионов рублей.Планируется, что управляемую платформу грузоподъемностью 200 килограммов будут применять для инспекций объектов, проведения аварийных и других работ в труднодоступных или загрязненных местах."Локализация производства составляет около 90%, при этом сырьевая база – металл, оптические элементы, электронные компоненты, инструменты – полностью отечественная. Резидент заканчивает конструкторские работы по созданию универсальной роботизированной платформы на гусеничной базе. Ее серийное производство планируется запустить во втором квартале 2024 года", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.На территории ОЭЗ "Технополис Москва", включающей шесть площадок общей площадью 275 гектаров, для инвесторов-резидентов предоставляется льготный режим, налоговые преференции. Так, по словам гендиректора "Альтер" Дениса Мухина, за 10 лет налоговые льготы позволят компании сэкономить до 187 миллионов рублей и максимально загрузить производство.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

В ОЭЗ "Технополис Москва" разработали гусеничный робот-спасатель

© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИППГусеничный робот-спасатель
Гусеничный робот-спасатель - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИПП
Гусеничный робот-спасатель
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Во втором квартале 2024 года на базе ОЭЗ "Технополис Москва" планируется начать производство универсальной гусеничной платформы-робота, которая может применяться промышленностью и спасательными службами, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Инвестиции в запуск производственного комплекса площадью 1,2 тысячи квадратных метров на территории ОЭЗ осуществила компания "Альтер", сумма вложений превысила 360 миллионов рублей.
Планируется, что управляемую платформу грузоподъемностью 200 килограммов будут применять для инспекций объектов, проведения аварийных и других работ в труднодоступных или загрязненных местах.
«
"Локализация производства составляет около 90%, при этом сырьевая база – металл, оптические элементы, электронные компоненты, инструменты – полностью отечественная. Резидент заканчивает конструкторские работы по созданию универсальной роботизированной платформы на гусеничной базе. Ее серийное производство планируется запустить во втором квартале 2024 года", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
На территории ОЭЗ "Технополис Москва", включающей шесть площадок общей площадью 275 гектаров, для инвесторов-резидентов предоставляется льготный режим, налоговые преференции. Так, по словам гендиректора "Альтер" Дениса Мухина, за 10 лет налоговые льготы позволят компании сэкономить до 187 миллионов рублей и максимально загрузить производство.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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