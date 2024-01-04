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СМИ назвали причину смерти звезды КВН Станислава Агафонова - РИА Новости, 04.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:35 04.01.2024 (обновлено: 15:43 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/prichina-1919710763.html
СМИ назвали причину смерти звезды КВН Станислава Агафонова
СМИ назвали причину смерти звезды КВН Станислава Агафонова - РИА Новости, 04.01.2024
СМИ назвали причину смерти звезды КВН Станислава Агафонова
Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер из-за инфаркта миокарда, сообщили "Известия"... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:35
2024-01-04T15:43
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер из-за инфаркта миокарда, сообщили "Известия" со ссылкой на его друга Михаила.&quot;Инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история&quot;, — заявил он.По словам Михаила, в момент смерти Агафонов был на отдыхе. Его тело планируют транспортировать в Москву, уточняется в сообщении.Станислав Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды "Байкал". В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги вместе с командой "Раисы", в которой он был художественным руководителем.
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Культура, Общество, Москва, Братск, КВН, Россия
СМИ назвали причину смерти звезды КВН Станислава Агафонова

"Известия": звезда КВН Агафонов умер от инфаркта миокарда

© Фото : Telegram-канал Эдгарда Запашного Станислав Агафонов
Станислав Агафонов - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Telegram-канал Эдгарда Запашного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер из-за инфаркта миокарда, сообщили "Известия" со ссылкой на его друга Михаила.
«

"Инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история", — заявил он.

По словам Михаила, в момент смерти Агафонов был на отдыхе. Его тело планируют транспортировать в Москву, уточняется в сообщении.
Станислав Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды "Байкал". В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги вместе с командой "Раисы", в которой он был художественным руководителем.
 
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