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СМИ назвали причину смерти звезды КВН Станислава Агафонова
СМИ назвали причину смерти звезды КВН Станислава Агафонова - РИА Новости, 04.01.2024
СМИ назвали причину смерти звезды КВН Станислава Агафонова
Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер из-за инфаркта миокарда, сообщили "Известия"... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:35
2024-01-04T15:35
2024-01-04T15:43
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер из-за инфаркта миокарда, сообщили "Известия" со ссылкой на его друга Михаила."Инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история", — заявил он.По словам Михаила, в момент смерти Агафонов был на отдыхе. Его тело планируют транспортировать в Москву, уточняется в сообщении.Станислав Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года. Выступал в Высшей лиге КВН в составе команды "Байкал". В 2018 году стал чемпионом Высшей лиги вместе с командой "Раисы", в которой он был художественным руководителем.
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Культура, Общество, Москва, Братск, КВН, Россия
СМИ назвали причину смерти звезды КВН Станислава Агафонова
"Известия": звезда КВН Агафонов умер от инфаркта миокарда