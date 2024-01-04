https://ria.ru/20240104/pozhar-1919729368.html
В Дагестане загорелся спортзал
В Дагестане загорелся спортзал - РИА Новости, 04.01.2024
В Дагестане загорелся спортзал
Одноэтажный спортивный зал горит в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, огонь полностью охватил кровлю здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:13
2024-01-04T18:13
2024-01-04T18:23
происшествия
цумадинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 4 янв - РИА Новости. Одноэтажный спортивный зал горит в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, огонь полностью охватил кровлю здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Дагестане. В селе Агвали Цумадинского района горит спортивный зал. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания", – говорится в сообщении. Пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану в свою очередь сообщает, что в 17.31 пожар был локализован, жертв и пострадавших нет.В связи с пожаром в здании спортзала детско-юношеской спортивной школы в селе Агвали прокуратура республики организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства о пожарной безопасности".
https://ria.ru/20231107/pozhar-1908016701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пожар в Дагестане
В Дагестане сгорел спортзал, обошлось без пострадавших
2024-01-04T18:13
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, цумадинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика дагестан
Происшествия, Цумадинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Дагестан
В Дагестане загорелся спортзал
В селе Агвали Цумадинского района Дагестана загорелся одноэтажный спортивный зал