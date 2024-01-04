https://ria.ru/20240104/pozhar-1919729368.html

В Дагестане загорелся спортзал

В Дагестане загорелся спортзал - РИА Новости, 04.01.2024

В Дагестане загорелся спортзал

Одноэтажный спортивный зал горит в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, огонь полностью охватил кровлю здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:13

2024-01-04T18:13

2024-01-04T18:23

происшествия

цумадинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 4 янв - РИА Новости. Одноэтажный спортивный зал горит в селе Агвали Цумадинского района Дагестана, огонь полностью охватил кровлю здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Дагестане. В селе Агвали Цумадинского района горит спортивный зал. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания", – говорится в сообщении. Пресс-служба главного управления МЧС России по Дагестану в свою очередь сообщает, что в 17.31 пожар был локализован, жертв и пострадавших нет.В связи с пожаром в здании спортзала детско-юношеской спортивной школы в селе Агвали прокуратура республики организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства о пожарной безопасности".

https://ria.ru/20231107/pozhar-1908016701.html

цумадинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в Дагестане В Дагестане сгорел спортзал, обошлось без пострадавших 2024-01-04T18:13 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, цумадинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика дагестан