https://ria.ru/20240104/pozhar-1919702454.html

В Тверской области проверят обстоятельства гибели детей при пожаре

В Тверской области проверят обстоятельства гибели детей при пожаре - РИА Новости, 04.01.2024

В Тверской области проверят обстоятельства гибели детей при пожаре

Следователи устанавливают обстоятельства гибели трех детей при пожаре в селе Киверичи Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ в... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:37

2024-01-04T14:37

2024-01-04T14:37

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели трех детей при пожаре в селе Киверичи Тверской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. Как информировала пресс-служба правительства региона, пожар произошел в ночь на четверг в Киверичах Рамешковского муниципального округа в доме, где проживала многодетная семья. Со слов родителей, трое малолетних детей находились дома, самостоятельно из горящего здания выбраться не смогли. "Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СУСК. Отмечается, что погибли дети 2018, 2021, 2023 годов рождения. Следователи опрашивают свидетелей случившегося, жителей соседних домов, изымают необходимые объекты. Для определения точной причины смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования. По данным прокуратуры региона, в среду около 23.00 мать погибших детей вышла из дома. Вернувшись через 20 минут, она увидела сильное задымление, зайти в жилище не смогла. Позднее СК сообщил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

https://ria.ru/20240102/pozhar-1919522580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)