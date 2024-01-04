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Власти Николаевской области сообщили о пожаре на энергообъекте - РИА Новости, 04.01.2024
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Власти Николаевской области сообщили о пожаре на энергообъекте
Власти Николаевской области сообщили о пожаре на энергообъекте - РИА Новости, 04.01.2024
Власти Николаевской области сообщили о пожаре на энергообъекте
Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:49
2024-01-04T09:49
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Как написал он в своем Telegram-канале, в Очакове на одном из объектов "энергетической инфраструктуры произошло возгорание. Последствия уточняются". О каком именно энергообъекте инфраструктуры идет речь, он не уточнил. Чиновник добавил, что в среду на одном из предприятий в городе Снигиревка произошел пожар в результате взрыва, который был оперативно ликвидирован. О каком именно предприятии идет речь, Ким не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
Власти Николаевской области сообщили о пожаре на энергообъекте

Власти: на энергообъекте в Очакове в Николаевской области вспыхнул пожар

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Как написал он в своем Telegram-канале, в Очакове на одном из объектов "энергетической инфраструктуры произошло возгорание. Последствия уточняются".
О каком именно энергообъекте инфраструктуры идет речь, он не уточнил. Чиновник добавил, что в среду на одном из предприятий в городе Снигиревка произошел пожар в результате взрыва, который был оперативно ликвидирован. О каком именно предприятии идет речь, Ким не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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