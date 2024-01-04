https://ria.ru/20240104/pozhar-1919664244.html

Власти Николаевской области сообщили о пожаре на энергообъекте

Власти Николаевской области сообщили о пожаре на энергообъекте - РИА Новости, 04.01.2024

Власти Николаевской области сообщили о пожаре на энергообъекте

Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:49

2024-01-04T09:49

2024-01-04T09:49

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Как написал он в своем Telegram-канале, в Очакове на одном из объектов "энергетической инфраструктуры произошло возгорание. Последствия уточняются". О каком именно энергообъекте инфраструктуры идет речь, он не уточнил. Чиновник добавил, что в среду на одном из предприятий в городе Снигиревка произошел пожар в результате взрыва, который был оперативно ликвидирован. О каком именно предприятии идет речь, Ким не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919653595.html

николаевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, николаевская область, украина