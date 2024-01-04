Власти Николаевской области сообщили о пожаре на энергообъекте
Власти: на энергообъекте в Очакове в Николаевской области вспыхнул пожар
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
Как написал он в своем Telegram-канале, в Очакове на одном из объектов "энергетической инфраструктуры произошло возгорание. Последствия уточняются".
О каком именно энергообъекте инфраструктуры идет речь, он не уточнил. Чиновник добавил, что в среду на одном из предприятий в городе Снигиревка произошел пожар в результате взрыва, который был оперативно ликвидирован. О каком именно предприятии идет речь, Ким не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.