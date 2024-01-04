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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Войска Украины потеряли на Краснолиманском направлении около 120 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:37

2024-01-04T14:37

2024-01-04T14:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли на Краснолиманском направлении около 120 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии в районах населенного пункта Червоная диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240104/minoborony-1919703111.html

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вооруженные силы украины, россия, в мире, украина, луганская народная республика