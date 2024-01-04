https://ria.ru/20240104/pomosch-1919747385.html

В госдепе признали, что Украине придется очень тяжело без помощи США

В госдепе признали, что Украине придется очень тяжело без помощи США - РИА Новости, 04.01.2024

В госдепе признали, что Украине придется очень тяжело без помощи США

Украине придется очень тяжело без дополнительной помощи США, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T22:04

2024-01-04T22:04

2024-01-04T22:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей шойгу

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Украине придется очень тяжело без дополнительной помощи США, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Ситуация на поле боя будет очень тяжелой без дополнительной помощи со стороны США, и мы считаем, что мы должны оказывать поддержку, я думаю, конгресс придет к этому, но ставки очень реальны", - заявил Миллер на брифинге. Накануне в Белом доме заявили, что США исчерпали средства для поддержки Украины, новой военной помощи не будет без одобрения финансирования со стороны конгресса. Последний к настоящему времени пакет помощи – утвержденный президентом Джо Байденом 27 декабря – еще не был доставлен на Украину в полном объеме, на это могут уйти "недели". Республиканская оппозиция в конгрессе тормозит согласование запроса Белого дома о новой помощи Киеву, настаивая на ужесточении подходов администрации США к борьбе с нелегальной миграцией. Законодатели пока находятся на каникулах и вернутся к работе в начале следующей недели. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.

https://ria.ru/20240104/pvo-1919747071.html

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украина

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россия, украина, сша, сергей шойгу, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, сергей лавров