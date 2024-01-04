https://ria.ru/20240104/pogibshiy-1919735634.html

При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ

При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2024

При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ

Один человек погиб, двое получили ранения при стрельбе в школе в американском штате Айова, передает телеканал ABC News. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T19:21

2024-01-04T19:21

2024-01-04T19:28

в мире

айова

сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения при стрельбе в школе в американском штате Айова, передает телеканал ABC News. "Как минимум один человек погиб, двое могли быть ранены в ходе стрельбы в старшей школе города Перри", — говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, инцидент произошел в первый учебный день нового полугодия. Школу посещают около 1,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20240103/ranenie-1919615526.html

айова

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, айова, сша