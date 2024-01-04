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При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
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19:21 04.01.2024 (обновлено: 19:28 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/pogibshiy-1919735634.html
При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ
При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ
Один человек погиб, двое получили ранения при стрельбе в школе в американском штате Айова, передает телеканал ABC News. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T19:21
2024-01-04T19:28
в мире
айова
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения при стрельбе в школе в американском штате Айова, передает телеканал ABC News. &quot;Как минимум один человек погиб, двое могли быть ранены в ходе стрельбы в старшей школе города Перри&quot;, — говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, инцидент произошел в первый учебный день нового полугодия. Школу посещают около 1,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20240103/ranenie-1919615526.html
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в мире, айова, сша
В мире, Айова, США
При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ

ABC News: при стрельбе в школе в американской Айове погиб один человек, 2 ранены

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения при стрельбе в школе в американском штате Айова, передает телеканал ABC News.
«

"Как минимум один человек погиб, двое могли быть ранены в ходе стрельбы в старшей школе города Перри", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в первый учебный день нового полугодия. Школу посещают около 1,7 тысячи человек.
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В миреАйоваСША
 
 
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