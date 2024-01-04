https://ria.ru/20240104/pogibshiy-1919735634.html
При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ
При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ
Один человек погиб, двое получили ранения при стрельбе в школе в американском штате Айова, передает телеканал ABC News. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T19:21
2024-01-04T19:21
2024-01-04T19:28
в мире
айова
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения при стрельбе в школе в американском штате Айова, передает телеканал ABC News. "Как минимум один человек погиб, двое могли быть ранены в ходе стрельбы в старшей школе города Перри", — говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, инцидент произошел в первый учебный день нового полугодия. Школу посещают около 1,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20240103/ranenie-1919615526.html
айова
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айова, сша
При стрельбе в американской школе погиб один человек, сообщили СМИ
ABC News: при стрельбе в школе в американской Айове погиб один человек, 2 ранены