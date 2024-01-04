https://ria.ru/20240104/plesen-1919651442.html

"Убрать зеленую плесень". На Украине неожиданно призвали к миру с Россией

"Убрать зеленую плесень". На Украине неожиданно призвали к миру с Россией - РИА Новости, 04.01.2024

"Убрать зеленую плесень". На Украине неожиданно призвали к миру с Россией

Украинцам следует избавиться от команды Владимира Зеленского и просить мира с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T06:15

2024-01-04T06:15

2024-01-04T07:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинцам следует избавиться от команды Владимира Зеленского и просить мира с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога."Проблема для нас, украинцев, только в одном — в Зеленском, Умерове, в этих <...> «слугах», которые захватили власть в Украине. То есть, если эту всю шпану убрать, эту плесень зеленую, то тогда мы выскочим с войны", — предложил эксперт.Соскин усомнился в том, что "плесень", как он называет команду действующего президента Украины, способна управлять украинцами. Гражданам не стоит обращать внимания на заявления провластных спикеров, заверил аналитик."Я так понимаю, что приходит время уже выбора, однозначно. <...> Надо, чтобы коалиция мира была создана", — призвал Соскин соотечественников.Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240101/maydan-1919301257.html

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в мире, россия, украина, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма