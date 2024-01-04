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"Убрать зеленую плесень". На Украине неожиданно призвали к миру с Россией - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 04.01.2024 (обновлено: 07:41 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/plesen-1919651442.html
"Убрать зеленую плесень". На Украине неожиданно призвали к миру с Россией
"Убрать зеленую плесень". На Украине неожиданно призвали к миру с Россией - РИА Новости, 04.01.2024
"Убрать зеленую плесень". На Украине неожиданно призвали к миру с Россией
Украинцам следует избавиться от команды Владимира Зеленского и просить мира с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T06:15
2024-01-04T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
олег соскин
владимир зеленский
леонид кучма
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинцам следует избавиться от команды Владимира Зеленского и просить мира с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога.&quot;Проблема для нас, украинцев, только в одном — в Зеленском, Умерове, в этих &lt;...&gt; «слугах», которые захватили власть в Украине. То есть, если эту всю шпану убрать, эту плесень зеленую, то тогда мы выскочим с войны&quot;, — предложил эксперт.Соскин усомнился в том, что "плесень", как он называет команду действующего президента Украины, способна управлять украинцами. Гражданам не стоит обращать внимания на заявления провластных спикеров, заверил аналитик."Я так понимаю, что приходит время уже выбора, однозначно. &lt;...&gt; Надо, чтобы коалиция мира была создана", — призвал Соскин соотечественников.Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240101/maydan-1919301257.html
https://ria.ru/20240104/vsu-1919642104.html
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в мире, россия, украина, олег соскин, владимир зеленский, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Олег Соскин, Владимир Зеленский, Леонид Кучма
"Убрать зеленую плесень". На Украине неожиданно призвали к миру с Россией

Экс-советник Кучмы Соскин: украинцам придется сместить Зеленского ради мира

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинцам следует избавиться от команды Владимира Зеленского и просить мира с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога.
«

"Проблема для нас, украинцев, только в одном — в Зеленском, Умерове, в этих <...> «слугах», которые захватили власть в Украине. То есть, если эту всю шпану убрать, эту плесень зеленую, то тогда мы выскочим с войны", — предложил эксперт.

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Соскин усомнился в том, что "плесень", как он называет команду действующего президента Украины, способна управлять украинцами. Гражданам не стоит обращать внимания на заявления провластных спикеров, заверил аналитик.
"Я так понимаю, что приходит время уже выбора, однозначно. <...> Надо, чтобы коалиция мира была создана", — призвал Соскин соотечественников.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаОлег СоскинВладимир ЗеленскийЛеонид Кучма
 
 
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