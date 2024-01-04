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ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.01.2024
ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 257 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T00:12
2024-01-04T00:12
2024-01-04T00:12
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 257 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 75 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что было выпущено 257 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Еленовка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 51 обстрел.
https://ria.ru/20240103/kharkov-1919636546.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия, Россия
ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 75 раз обстреляли территорию ДНР