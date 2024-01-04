https://ria.ru/20240104/obstrely-1919637432.html

ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.01.2024

ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 257 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T00:12

2024-01-04T00:12

2024-01-04T00:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 257 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 75 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что было выпущено 257 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Еленовка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 51 обстрел.

https://ria.ru/20240103/kharkov-1919636546.html

донецкая народная республика

украина

горловка

россия

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия, россия