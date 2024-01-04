https://ria.ru/20240104/obstrel-1919736135.html

ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 04.01.2024

ВСУ снова обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска снова обстреляли Донецк, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T19:29

2024-01-04T19:29

2024-01-04T19:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

макеевка

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.50 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.40 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.45 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о гибели мирной жительницы, а также о ранении двух мирных жителей в результате обстрела Куйбышевского района города. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1909949457.html

https://ria.ru/20240104/evropeytsy-1919720719.html

донецк

макеевка

куйбышевский район

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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато, макеевка, куйбышевский район