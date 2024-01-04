https://ria.ru/20240104/most-1919717732.html

На Крымском мосту приостановили движение

На Крымском мосту приостановили движение - РИА Новости, 04.01.2024

На Крымском мосту приостановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:27

2024-01-04T16:27

2024-01-04T16:32

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.25 мск.Причины остановки движения не уточняются.

https://ria.ru/20240103/most-1919608065.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, общество