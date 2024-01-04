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На Крымском мосту приостановили движение - РИА Новости, 04.01.2024
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16:27 04.01.2024 (обновлено: 16:32 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/most-1919717732.html
На Крымском мосту приостановили движение
На Крымском мосту приостановили движение - РИА Новости, 04.01.2024
На Крымском мосту приостановили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:27
2024-01-04T16:32
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.25 мск.Причины остановки движения не уточняются.
https://ria.ru/20240103/most-1919608065.html
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республика крым, общество
Республика Крым, Общество
На Крымском мосту приостановили движение

Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в 16.25 мск.
Причины остановки движения не уточняются.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Очередь у Крымского моста увеличилась до 900 машин
3 января, 18:49
 
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