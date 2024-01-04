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Минобороны рассказало о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 04.01.2024 (обновлено: 14:45 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/minoborony-1919703111.html
Минобороны рассказало о ситуации на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.01.2024
Минобороны рассказало о ситуации на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в Минобороны РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:42
2024-01-04T14:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства .Отмечается, что потери ВСУ составили на Запорожском направлении до 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны рассказало о ситуации на Запорожском направлении

На Запорожском направлении ВСУ нанесено поражение в районах Работино и Каменское

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции
Самоходная гаубица Мста-С артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" артиллеристов 19-й мотострелковой дивизии выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства .
Отмечается, что потери ВСУ составили на Запорожском направлении до 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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