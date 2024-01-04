https://ria.ru/20240104/minoborony-1919703111.html

Минобороны рассказало о ситуации на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.01.2024

Минобороны рассказало о ситуации на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в Минобороны РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:42

2024-01-04T14:42

2024-01-04T14:45

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение двум украинским бригадам на Запорожском направлении, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства .Отмечается, что потери ВСУ составили на Запорожском направлении до 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.

https://ria.ru/20240104/poteri-1919703004.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире