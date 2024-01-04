https://ria.ru/20240104/metro-1919723099.html

Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год

Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год - РИА Новости, 04.01.2024

Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год

Более 50 тысяч предметов забыли москвичи в метро за 2023 год, а в новогоднюю ночь пассажиры оставили костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары, сообщается... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:08

2024-01-04T17:08

2024-01-04T17:08

общество

городское хозяйство москвы

дед мороз

максим ликсутов

департамент транспорта г. москвы

новый год

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 50 тысяч предметов забыли москвичи в метро за 2023 год, а в новогоднюю ночь пассажиры оставили костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "В новогоднюю ночь вы нас очень удивили! Костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары - именно эти предметы пассажиры оставили в метро в ночь с 31 декабря на 1 января. Как рассказал Максим Ликсутов, все новогодние праздники склады забытых вещей работают в обычном режиме: ежедневно с 08.00 до 20.00. В прошлом году одному из самых востребованных сервисов московского метро исполнилось 70 лет. За год на склады забытых вещей поступило более 50 тысяч предметов", - говорится в сообщении. Если вы потеряли что-то в городском транспорте, можно обратиться по номеру 3210 (с мобильного) или оставить заявку через приложение "Метро Москвы", добавили в дептрансе.

https://ria.ru/20231110/shenok-1908770055.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, дед мороз, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, новый год