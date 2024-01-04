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Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год - РИА Новости, 04.01.2024
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17:08 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/metro-1919723099.html
Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год
Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год - РИА Новости, 04.01.2024
Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год
Более 50 тысяч предметов забыли москвичи в метро за 2023 год, а в новогоднюю ночь пассажиры оставили костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары, сообщается... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:08
2024-01-04T17:08
общество
городское хозяйство москвы
дед мороз
максим ликсутов
департамент транспорта г. москвы
новый год
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 50 тысяч предметов забыли москвичи в метро за 2023 год, а в новогоднюю ночь пассажиры оставили костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "В новогоднюю ночь вы нас очень удивили! Костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары - именно эти предметы пассажиры оставили в метро в ночь с 31 декабря на 1 января. Как рассказал Максим Ликсутов, все новогодние праздники склады забытых вещей работают в обычном режиме: ежедневно с 08.00 до 20.00. В прошлом году одному из самых востребованных сервисов московского метро исполнилось 70 лет. За год на склады забытых вещей поступило более 50 тысяч предметов", - говорится в сообщении. Если вы потеряли что-то в городском транспорте, можно обратиться по номеру 3210 (с мобильного) или оставить заявку через приложение "Метро Москвы", добавили в дептрансе.
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общество, городское хозяйство москвы, дед мороз, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Дед Мороз, Максим Ликсутов , Департамент транспорта г. Москвы, Новый год
Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год

Дептранс: в Новый год москвичи забыли в метро костюм Деда Мороза и новый фен

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСклад забытых вещей московского метро
Склад забытых вещей московского метро - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Склад забытых вещей московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 50 тысяч предметов забыли москвичи в метро за 2023 год, а в новогоднюю ночь пассажиры оставили костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«
"В новогоднюю ночь вы нас очень удивили! Костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары - именно эти предметы пассажиры оставили в метро в ночь с 31 декабря на 1 января. Как рассказал Максим Ликсутов, все новогодние праздники склады забытых вещей работают в обычном режиме: ежедневно с 08.00 до 20.00. В прошлом году одному из самых востребованных сервисов московского метро исполнилось 70 лет. За год на склады забытых вещей поступило более 50 тысяч предметов", - говорится в сообщении.
Если вы потеряли что-то в городском транспорте, можно обратиться по номеру 3210 (с мобильного) или оставить заявку через приложение "Метро Москвы", добавили в дептрансе.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыДед МорозМаксим ЛиксутовДепартамент транспорта г. МосквыНовый год
 
 
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