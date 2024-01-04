https://ria.ru/20240104/metro-1919723099.html
Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год
Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год - РИА Новости, 04.01.2024
Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год
Более 50 тысяч предметов забыли москвичи в метро за 2023 год, а в новогоднюю ночь пассажиры оставили костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары, сообщается... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:08
2024-01-04T17:08
2024-01-04T17:08
общество
городское хозяйство москвы
дед мороз
максим ликсутов
департамент транспорта г. москвы
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155053/02/1550530292_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_dc9cf729ead92715f73f61a77781c4e5.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 50 тысяч предметов забыли москвичи в метро за 2023 год, а в новогоднюю ночь пассажиры оставили костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "В новогоднюю ночь вы нас очень удивили! Костюм Деда Мороза, новый фен и воздушные шары - именно эти предметы пассажиры оставили в метро в ночь с 31 декабря на 1 января. Как рассказал Максим Ликсутов, все новогодние праздники склады забытых вещей работают в обычном режиме: ежедневно с 08.00 до 20.00. В прошлом году одному из самых востребованных сервисов московского метро исполнилось 70 лет. За год на склады забытых вещей поступило более 50 тысяч предметов", - говорится в сообщении. Если вы потеряли что-то в городском транспорте, можно обратиться по номеру 3210 (с мобильного) или оставить заявку через приложение "Метро Москвы", добавили в дептрансе.
https://ria.ru/20231110/shenok-1908770055.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155053/02/1550530292_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_314a141845c238f07a697281376da9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, дед мороз, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Дед Мороз, Максим Ликсутов , Департамент транспорта г. Москвы, Новый год
Названы самые необычные предметы, забытые москвичами в метро в Новый год
Дептранс: в Новый год москвичи забыли в метро костюм Деда Мороза и новый фен