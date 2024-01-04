https://ria.ru/20240104/medikamenty-1919648383.html
Волонтеры из Магадана доставили медикаменты в госпиталь в ЛНР
Волонтеры из Магадана доставили медикаменты в госпиталь в ЛНР - РИА Новости, 04.01.2024
Волонтеры из Магадана доставили медикаменты в госпиталь в ЛНР
Медикаменты, перевязочные материалы и генератор доставили волонтеры из Магадана в госпиталь Рубежного в ЛНР, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T04:35
2024-01-04T04:35
2024-01-04T08:37
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МАГАДАН, 4 янв - РИА Новости. Медикаменты, перевязочные материалы и генератор доставили волонтеры из Магадана в госпиталь Рубежного в ЛНР, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов в своем Telegram-канале. "Доставили в госпиталь Рубежного, ЛНР две полные машины медикаментов, перевязочных материалов, маленький генератор и многое другое. Это закупали волонтеры "Отряда поиска пропавших детей - Магадан" и не успели доставить. Еще целая машина груза от "Боевого братства", необходимого медикам и раненым бойцам, придет в этот госпиталь позже. Наверное, судьба - случайно мы нашли магаданца, он охраняет этот госпиталь. Передали парню подарок от губернатора и правительства к Новому году. Парень был рад, передавал привет и слова благодарности землякам", - написал Козлов.
https://ria.ru/20231231/avtomobili-1919214439.html
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магадан, рубежное, луганская народная республика, боевое братство, россия, общество
Надежные люди, Магадан, Рубежное, Луганская Народная Республика, Боевое братство, Россия, Общество
Волонтеры из Магадана доставили медикаменты в госпиталь в ЛНР
Волонтеры из Магадана доставили медикаменты и генератор в госпиталь в ЛНР