https://ria.ru/20240104/medal-1919661947.html

В Узбекистане пытались продать российскую медаль XIX века

В Узбекистане пытались продать российскую медаль XIX века - РИА Новости, 04.01.2024

В Узбекистане пытались продать российскую медаль XIX века

Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух местных жителей, пытавшихся продать наградную золотую медаль Александровского коммерческого училища,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:29

2024-01-04T09:29

2024-01-04T16:04

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ТАШКЕНТ, 4 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух местных жителей, пытавшихся продать наградную золотую медаль Александровского коммерческого училища, отчеканенную в России в 1899 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики. "В ходе оперативного мероприятия в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана сотрудниками прокуратуры и правоохранительных органов были задержаны двое местных жителей при попытке продать за 100 тысяч долларов золотую медаль, отчеканенную в конце XIX века в России", — сказал представитель ведомства. Изъятую медаль весом 61,69 грамма отчеканили в 1899 году, на ней есть надписи: "Александровское коммерческое училище. Москва" и "Петру Богданову.1899". Из-за инцидента возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей", ведутся следственные действия. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Александровское коммерческое училище было основано в 1880 году и получило свое название в память 25-летия царствования российского императора Александра II. В последнее время правоохранительные органы и СМИ Узбекистана регулярно сообщают о фактах незаконной продажи золотых монет и медалей, отчеканенных в России в XIX веке. В июне прошлого года были задержали нескольких местных жителей, пытавшихся продать за 100 тысяч долларов золотую коллекционную монету 37 рублей 50 копеек, отчеканенную в России в 1902 году.

https://ria.ru/20230516/zoloto-1872069087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, александр i, в мире