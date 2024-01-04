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Лавров исполнил желания трех детей - РИА Новости, 04.01.2024
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10:11 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/lavrov-1919666569.html
Лавров исполнил желания трех детей
Лавров исполнил желания трех детей - РИА Новости, 04.01.2024
Лавров исполнил желания трех детей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние желания трех детей - девочки... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:11
2024-01-04T10:11
общество
россия
луганск
амурская область
сергей карякин
сергей лавров
новый год
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние желания трех детей - девочки Анастасии из Луганска, мальчика Арсения из Подмосковья и 14-летний жительницы Амурской области Ксении. Девочка 11 лет Анастасия из Луганска мечтала встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства. Лавров и юная луганчанка встретились и выпили чаю, девочка рассказала, что интересуется политикой, и оценила экскурсию, организованную для нее по Москве - она побывала в МИД РФ, на ВДНХ и в других интересных местах столицы. "Мы всегда переживали за ту часть русского мира, где ты родилась, где ваши корни, и где не приняли русские люди госпереворота. Мы очень гордимся вами", - сказал Лавров в беседе с девочкой. Одиннадцатилетняя луганчанка также рассказала министру, что поет и побеждает в песенных конкурсах. Лавров сообщил ей о готовящемся к проведению в 2024 году конкурсу "Интервидение", который состоится в Петербурге. Кроме того, Лавров исполнил новогоднюю мечту Арсения из подмосковных Луховиц - мальчик хотел сыграть шахматную партию с шахматистом Сергеем Карякиным. Министр представил мальчика гроссмейстеру и понаблюдал за игрой. Также представитель российского МИД подарил девочке Ксении из Амурской области виниловый проигрыватель - на нем была памятная табличка с автографом Лаврова. "Ксения выбирала подарок. Я у нее спросила, что бы она хотела попросить, а она - виниловый проигрыватель. Только она выбирала подарок. Она своеобразный человек, много музыку слушает, много учится", - рассказала о своей дочери мама Ксении. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено более 100 тысяч желаний детей.
https://ria.ru/20240103/elka-1919553571.html
https://ria.ru/20231230/aktsiya-1919116857.html
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общество, россия, луганск, амурская область, сергей карякин, сергей лавров, новый год
Общество, Россия, Луганск, Амурская область, Сергей Карякин, Сергей Лавров, Новый год
Лавров исполнил желания трех детей

Лавров исполнил желания трех детей во время всероссийской акции "Елка желаний"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние желания трех детей - девочки Анастасии из Луганска, мальчика Арсения из Подмосковья и 14-летний жительницы Амурской области Ксении.
Девочка 11 лет Анастасия из Луганска мечтала встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства. Лавров и юная луганчанка встретились и выпили чаю, девочка рассказала, что интересуется политикой, и оценила экскурсию, организованную для нее по Москве - она побывала в МИД РФ, на ВДНХ и в других интересных местах столицы.
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"Мы всегда переживали за ту часть русского мира, где ты родилась, где ваши корни, и где не приняли русские люди госпереворота. Мы очень гордимся вами", - сказал Лавров в беседе с девочкой.
Одиннадцатилетняя луганчанка также рассказала министру, что поет и побеждает в песенных конкурсах. Лавров сообщил ей о готовящемся к проведению в 2024 году конкурсу "Интервидение", который состоится в Петербурге.
Кроме того, Лавров исполнил новогоднюю мечту Арсения из подмосковных Луховиц - мальчик хотел сыграть шахматную партию с шахматистом Сергеем Карякиным. Министр представил мальчика гроссмейстеру и понаблюдал за игрой.
Также представитель российского МИД подарил девочке Ксении из Амурской области виниловый проигрыватель - на нем была памятная табличка с автографом Лаврова.
"Ксения выбирала подарок. Я у нее спросила, что бы она хотела попросить, а она - виниловый проигрыватель. Только она выбирала подарок. Она своеобразный человек, много музыку слушает, много учится", - рассказала о своей дочери мама Ксении.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено более 100 тысяч желаний детей.
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ОбществоРоссияЛуганскАмурская областьСергей КарякинСергей ЛавровНовый год
 
 
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