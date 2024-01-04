https://ria.ru/20240104/lavrov-1919666569.html

Лавров исполнил желания трех детей

Лавров исполнил желания трех детей - РИА Новости, 04.01.2024

Лавров исполнил желания трех детей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние желания трех детей - девочки... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:11

2024-01-04T10:11

2024-01-04T10:11

общество

россия

луганск

амурская область

сергей карякин

сергей лавров

новый год

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил новогодние желания трех детей - девочки Анастасии из Луганска, мальчика Арсения из Подмосковья и 14-летний жительницы Амурской области Ксении. Девочка 11 лет Анастасия из Луганска мечтала встретиться с главой российского внешнеполитического ведомства. Лавров и юная луганчанка встретились и выпили чаю, девочка рассказала, что интересуется политикой, и оценила экскурсию, организованную для нее по Москве - она побывала в МИД РФ, на ВДНХ и в других интересных местах столицы. "Мы всегда переживали за ту часть русского мира, где ты родилась, где ваши корни, и где не приняли русские люди госпереворота. Мы очень гордимся вами", - сказал Лавров в беседе с девочкой. Одиннадцатилетняя луганчанка также рассказала министру, что поет и побеждает в песенных конкурсах. Лавров сообщил ей о готовящемся к проведению в 2024 году конкурсу "Интервидение", который состоится в Петербурге. Кроме того, Лавров исполнил новогоднюю мечту Арсения из подмосковных Луховиц - мальчик хотел сыграть шахматную партию с шахматистом Сергеем Карякиным. Министр представил мальчика гроссмейстеру и понаблюдал за игрой. Также представитель российского МИД подарил девочке Ксении из Амурской области виниловый проигрыватель - на нем была памятная табличка с автографом Лаврова. "Ксения выбирала подарок. Я у нее спросила, что бы она хотела попросить, а она - виниловый проигрыватель. Только она выбирала подарок. Она своеобразный человек, много музыку слушает, много учится", - рассказала о своей дочери мама Ксении. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено более 100 тысяч желаний детей.

https://ria.ru/20240103/elka-1919553571.html

https://ria.ru/20231230/aktsiya-1919116857.html

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луганск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, луганск, амурская область, сергей карякин, сергей лавров, новый год