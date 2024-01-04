Рейтинг@Mail.ru
Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 04.01.2024 (обновлено: 17:25 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/kosovo-1919724463.html
Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости
Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости - РИА Новости, 04.01.2024
Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич остро осудил обещание британского коллеги Дэвида Кэмерона помочь самопровозглашенному Косово в признании... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:24
2024-01-04T17:25
в мире
косово
сербия
великобритания
дэвид кэмерон
ивица дачич
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/65/1552836524_0:321:2611:1790_1920x0_80_0_0_1bc0993541ac057dd0619071a52653fc.jpg
БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич остро осудил обещание британского коллеги Дэвида Кэмерона помочь самопровозглашенному Косово в признании независимости третьими странами. Министр иностранных дел Великобритании находится в Приштине с рабочим визитом, там он провел встречи с косовоалбанским руководством и на пресс-конференции пообещал помощь Великобритании в получении самопровозглашенной республикой новых признаний независимости. "Заявление крайне лицемерное и заслуживает острейшего осуждения. Ни разу не упомянул (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти, который, как и самопровозглашанное Косово уже 11 лет отказываются выполнить Брюссельские соглашения, которые среди прочих подписала и дала гарантии от имени ЕС британка (экс-глава дипломатии ЕС - ред.) Кэтрин Эштон, и ни словом не упомянул террор и насильственное изгнание свыше 200 тысяч сербов, уничтожение сербских средневековых христианских церквей и монастырей, но Кэмерон обещает так называемому Косово помощь в новых признаниях и в приеме в международные структуры", - заявил Дачич агентству Танюг. Первый замглавы правительства Сербии напомнил, что Великобритания признала независимость Косово на следующий день после провозглашения ее в одностороннем порядке 18 февраля 2008 года и с тех пор поддерживает Приштину. Он подчеркнул, что с тех пор косовскую независимость признали всего 84 страны-члена ООН, "а на стороне малой, но гордой Сербии 109 государств".
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917983126.html
косово
сербия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/65/1552836524_155:0:2611:1841_1920x0_80_0_0_78b164a99d26fccf32e9324b58884543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, великобритания, дэвид кэмерон, ивица дачич, евросоюз, оон, альбин курти
В мире, Косово, Сербия, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Ивица Дачич, Евросоюз, ООН, Альбин Курти
Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости

Глава МИД Сербии осудил обещание Кэмерона помочь Косово признать независимость

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич остро осудил обещание британского коллеги Дэвида Кэмерона помочь самопровозглашенному Косово в признании независимости третьими странами.
Министр иностранных дел Великобритании находится в Приштине с рабочим визитом, там он провел встречи с косовоалбанским руководством и на пресс-конференции пообещал помощь Великобритании в получении самопровозглашенной республикой новых признаний независимости.
«
"Заявление крайне лицемерное и заслуживает острейшего осуждения. Ни разу не упомянул (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти, который, как и самопровозглашанное Косово уже 11 лет отказываются выполнить Брюссельские соглашения, которые среди прочих подписала и дала гарантии от имени ЕС британка (экс-глава дипломатии ЕС - ред.) Кэтрин Эштон, и ни словом не упомянул террор и насильственное изгнание свыше 200 тысяч сербов, уничтожение сербских средневековых христианских церквей и монастырей, но Кэмерон обещает так называемому Косово помощь в новых признаниях и в приеме в международные структуры", - заявил Дачич агентству Танюг.
Первый замглавы правительства Сербии напомнил, что Великобритания признала независимость Косово на следующий день после провозглашения ее в одностороннем порядке 18 февраля 2008 года и с тех пор поддерживает Приштину. Он подчеркнул, что с тех пор косовскую независимость признали всего 84 страны-члена ООН, "а на стороне малой, но гордой Сербии 109 государств".
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово
25 декабря 2023, 16:30
 
В миреКосовоСербияВеликобританияДэвид КэмеронИвица ДачичЕвросоюзООНАльбин Курти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала