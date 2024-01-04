https://ria.ru/20240104/kosovo-1919724463.html

Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости

Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости - РИА Новости, 04.01.2024

Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич остро осудил обещание британского коллеги Дэвида Кэмерона помочь самопровозглашенному Косово в признании... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:24

2024-01-04T17:24

2024-01-04T17:25

в мире

косово

сербия

великобритания

дэвид кэмерон

ивица дачич

евросоюз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155283/65/1552836524_0:321:2611:1790_1920x0_80_0_0_1bc0993541ac057dd0619071a52653fc.jpg

БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич остро осудил обещание британского коллеги Дэвида Кэмерона помочь самопровозглашенному Косово в признании независимости третьими странами. Министр иностранных дел Великобритании находится в Приштине с рабочим визитом, там он провел встречи с косовоалбанским руководством и на пресс-конференции пообещал помощь Великобритании в получении самопровозглашенной республикой новых признаний независимости. "Заявление крайне лицемерное и заслуживает острейшего осуждения. Ни разу не упомянул (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти, который, как и самопровозглашанное Косово уже 11 лет отказываются выполнить Брюссельские соглашения, которые среди прочих подписала и дала гарантии от имени ЕС британка (экс-глава дипломатии ЕС - ред.) Кэтрин Эштон, и ни словом не упомянул террор и насильственное изгнание свыше 200 тысяч сербов, уничтожение сербских средневековых христианских церквей и монастырей, но Кэмерон обещает так называемому Косово помощь в новых признаниях и в приеме в международные структуры", - заявил Дачич агентству Танюг. Первый замглавы правительства Сербии напомнил, что Великобритания признала независимость Косово на следующий день после провозглашения ее в одностороннем порядке 18 февраля 2008 года и с тех пор поддерживает Приштину. Он подчеркнул, что с тех пор косовскую независимость признали всего 84 страны-члена ООН, "а на стороне малой, но гордой Сербии 109 государств".

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917983126.html

косово

сербия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, сербия, великобритания, дэвид кэмерон, ивица дачич, евросоюз, оон, альбин курти