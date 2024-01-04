Дачич осудил обещание Кэмерона помочь Косово в признании независимости
Глава МИД Сербии осудил обещание Кэмерона помочь Косово признать независимость
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич остро осудил обещание британского коллеги Дэвида Кэмерона помочь самопровозглашенному Косово в признании независимости третьими странами.
Министр иностранных дел Великобритании находится в Приштине с рабочим визитом, там он провел встречи с косовоалбанским руководством и на пресс-конференции пообещал помощь Великобритании в получении самопровозглашенной республикой новых признаний независимости.
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"Заявление крайне лицемерное и заслуживает острейшего осуждения. Ни разу не упомянул (косовского "премьера" - ред.) Альбина Курти, который, как и самопровозглашанное Косово уже 11 лет отказываются выполнить Брюссельские соглашения, которые среди прочих подписала и дала гарантии от имени ЕС британка (экс-глава дипломатии ЕС - ред.) Кэтрин Эштон, и ни словом не упомянул террор и насильственное изгнание свыше 200 тысяч сербов, уничтожение сербских средневековых христианских церквей и монастырей, но Кэмерон обещает так называемому Косово помощь в новых признаниях и в приеме в международные структуры", - заявил Дачич агентству Танюг.
Первый замглавы правительства Сербии напомнил, что Великобритания признала независимость Косово на следующий день после провозглашения ее в одностороннем порядке 18 февраля 2008 года и с тех пор поддерживает Приштину. Он подчеркнул, что с тех пор косовскую независимость признали всего 84 страны-члена ООН, "а на стороне малой, но гордой Сербии 109 государств".