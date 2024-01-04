https://ria.ru/20240104/kinolog-1919646442.html

Кинолог рассказал, как нужно готовить собак к встрече с гостями

Кинолог рассказал, как нужно готовить собак к встрече с гостями - РИА Новости, 04.01.2024

Кинолог рассказал, как нужно готовить собак к встрече с гостями

Традиционные для новогодних и других праздников походы в гости могут быть источником стресса для собак, их нужно заранее готовить к спокойной реакции на встречи РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T03:05

2024-01-04T03:05

2024-01-04T03:05

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843918537_0:182:2195:1416_1920x0_80_0_0_f09a2257d10605576cc0b784e635dbe9.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Традиционные для новогодних и других праздников походы в гости могут быть источником стресса для собак, их нужно заранее готовить к спокойной реакции на встречи с незнакомыми людьми, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "На новогодних каникулах мы все с удовольствием ходим в гости и принимаем друзей у себя. Но если в доме живет собака, важно учитывать и ее интересы. Не допускайте активной реакции питомца на незнакомых людей, обращайте внимание, если гости вызывают панику и серьезный стресс у любимца. Вам не нужно дрессировать собаку так, чтобы она относилась к вашим гостям, как к членам семьи. Вам достаточно отработать нейтральное поведение животного, чтобы всем было комфортно", - сказал Голубев. Он напомнил, что зачастую собаки могут чересчур бурно реагировать на гостей, например, писаться от радости и переизбытка эмоций, а могут, наоборот, испугаться и пытаться спрятаться или защищаться лаем. По словам эксперта, чтобы добиться нейтрального поведения животного, нужно, во-первых, не поощрять подобное поведение питомца. В частности, необходимо предупредить гостей, чтобы они не позволяли собаке прыгать на себя, не начинали разговаривать с ней возбужденным тоном, гладить ее или похлопывать по спине. На возбуждение питомца нужно не обращать внимания, пока собака не успокоится. "Не помешает заранее обучить питомца командам "Сидеть!" или "Лежать!". Как только в дом зайдут незнакомые люди, подайте собаке фиксирующую команду, например, "Сидеть!". Обязательно поощряйте собаку за спокойное поведение. Постепенно питомец привыкнет встречать гостей именно таким образом, без чрезмерного возбуждения", - добавил Голубев. В то же время, если собака боится новых людей, важно учитывать ее интересы и позволить ей уходить в укромное место, подчеркнул кинолог. По его словам, нужно объяснять гостям, что общаться с собакой можно только после того, как она самостоятельно проявит интерес. Президент РКФ отметил, что в праздничные дни нельзя забывать об установленных правилах. Например, для праздников нельзя делать исключение и разрешать собаке заходить на кухню, есть со стола, забираться не диван, если обычно это запрещено. Этих же правил в отношении питомца должны придерживаться и гости. Кроме того, стоит оградить собаку от контактов с выпившими людьми. Многие питомцы сами этого избегают, им может не нравиться запах алкоголя, а человек в состоянии опьянения - казаться более пугающим. Такой гость непредсказуем для животного: у него раскоординированные и резкие движения, другой тембр голоса, а иногда он может просто не контролировать свои действия и случайно причинить боль собаке, предупредил Голубев.

https://ria.ru/20231224/kinolog-1917715805.html

https://ria.ru/20231231/sobaka-1919203995.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)