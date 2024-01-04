https://ria.ru/20240104/kharkov-1919656876.html

В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры

В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры - РИА Новости, 04.01.2024

В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:33

2024-01-04T08:33

2024-01-04T08:33

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части Харькова в результате взрыва. Согласно сообщению "есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города". Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что службы продолжат осмотр мест ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240103/kharkov-1919636546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины