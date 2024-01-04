В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
Украинские власти заявили о повреждении нежилой инфраструктуры в центре Харькова
© Головне управління ДСНС України у Харківській областіАвтомобили экстренных служб на улице Харькова
© Головне управління ДСНС України у Харківській області
Автомобили экстренных служб на улице Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части Харькова в результате взрыва.
Согласно сообщению "есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города".
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что службы продолжат осмотр мест ударов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.