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В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры - РИА Новости, 04.01.2024
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08:33 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/kharkov-1919656876.html
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры - РИА Новости, 04.01.2024
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:33
2024-01-04T08:33
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дмитрий песков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части Харькова в результате взрыва. Согласно сообщению "есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города". Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что службы продолжат осмотр мест ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240103/kharkov-1919636546.html
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в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове заявили о повреждении нежилой инфраструктуры

Украинские власти заявили о повреждении нежилой инфраструктуры в центре Харькова

© Головне управління ДСНС України у Харківській областіАвтомобили экстренных служб на улице Харькова
Автомобили экстренных служб на улице Харькова
© Головне управління ДСНС України у Харківській області
Автомобили экстренных служб на улице Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части Харькова в результате взрыва.
Согласно сообщению "есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города".
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Вчера, 23:45
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что службы продолжат осмотр мест ударов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреХарьковРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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