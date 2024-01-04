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СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА - РИА Новости, 06.01.2024
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13:55 04.01.2024 (обновлено: 13:14 06.01.2024)
https://ria.ru/20240104/irak-1919931982.html
СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА
СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА
Один из командиров шиитской группировки погиб в результате удара беспилотника на востоке иракской столицы Багдада, передает агентство Shafaq со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-04T13:55
2024-01-06T13:14
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Один из командиров шиитской группировки погиб в результате удара беспилотника на востоке иракской столицы Багдада, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в полиции. По информации агентства, в четверг неизвестный беспилотник нанес удар по штабу народного ополчения на востоке Багдада. Согласно источнику, жертвами удара стали командир "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква и один из бойцов, сопровождавших его. Источник также сообщил, что в результате авиаудара пострадали шесть человек, включая командира разведки народного ополчения.
https://ria.ru/20240105/raketa-1919864880.html
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в мире, багдад (город)
В мире, Багдад (город)
СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА

Shafaq: один из командиров шиитской группировки погиб в Багдаде при ударе БПЛА

© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Один из командиров шиитской группировки погиб в результате удара беспилотника на востоке иракской столицы Багдада, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в полиции.
По информации агентства, в четверг неизвестный беспилотник нанес удар по штабу народного ополчения на востоке Багдада.
Согласно источнику, жертвами удара стали командир "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква и один из бойцов, сопровождавших его. Источник также сообщил, что в результате авиаудара пострадали шесть человек, включая командира разведки народного ополчения.
Крылатая ракета, обнаруженная силовиками в Ираке - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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Вчера, 20:18
 
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