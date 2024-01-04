https://ria.ru/20240104/irak-1919931982.html

СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА

СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА

Один из командиров шиитской группировки погиб в результате удара беспилотника на востоке иракской столицы Багдада, передает агентство Shafaq со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-04T13:55

2024-01-04T13:55

2024-01-06T13:14

в мире

багдад (город)

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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Один из командиров шиитской группировки погиб в результате удара беспилотника на востоке иракской столицы Багдада, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в полиции. По информации агентства, в четверг неизвестный беспилотник нанес удар по штабу народного ополчения на востоке Багдада. Согласно источнику, жертвами удара стали командир "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква и один из бойцов, сопровождавших его. Источник также сообщил, что в результате авиаудара пострадали шесть человек, включая командира разведки народного ополчения.

https://ria.ru/20240105/raketa-1919864880.html

багдад (город)

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, багдад (город)