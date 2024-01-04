https://ria.ru/20240104/irak-1919931982.html
СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА
СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА
Один из командиров шиитской группировки погиб в результате удара беспилотника на востоке иракской столицы Багдада, передает агентство Shafaq со ссылкой на... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-04T13:55
2024-01-04T13:55
2024-01-06T13:14
в мире
багдад (город)
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Один из командиров шиитской группировки погиб в результате удара беспилотника на востоке иракской столицы Багдада, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в полиции. По информации агентства, в четверг неизвестный беспилотник нанес удар по штабу народного ополчения на востоке Багдада. Согласно источнику, жертвами удара стали командир "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква и один из бойцов, сопровождавших его. Источник также сообщил, что в результате авиаудара пострадали шесть человек, включая командира разведки народного ополчения.
https://ria.ru/20240105/raketa-1919864880.html
багдад (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, багдад (город)
СМИ: один из командиров шиитской группировки в Ираке погиб при ударе БПЛА
Shafaq: один из командиров шиитской группировки погиб в Багдаде при ударе БПЛА