https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html

Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году

Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году - РИА Новости, 04.01.2024

Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году

Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что страна в 2024 году будет наблюдать за процедурой импичмента президента Джо... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T23:40

2024-01-04T23:40

2024-01-04T23:40

в мире

сша

джо байден

марджори тейлор грин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6babb6e3613cdc8fac02385d03161c46.jpg

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что страна в 2024 году будет наблюдать за процедурой импичмента президента Джо Байдена. "Я думаю, американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом импичмента президента Байдена", - заявила Грин в интервью порталу Just the news. Возглавляемая республиканцами палата представителей ранее проголосовала за формальное расследование в отношении Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.

https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918861437.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин