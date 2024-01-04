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Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году - РИА Новости, 04.01.2024
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23:40 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html
Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году
Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году - РИА Новости, 04.01.2024
Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году
Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что страна в 2024 году будет наблюдать за процедурой импичмента президента Джо... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T23:40
2024-01-04T23:40
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что страна в 2024 году будет наблюдать за процедурой импичмента президента Джо Байдена. "Я думаю, американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом импичмента президента Байдена", - заявила Грин в интервью порталу Just the news. Возглавляемая республиканцами палата представителей ранее проголосовала за формальное расследование в отношении Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.
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в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин
В мире, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин
Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году

Марджори Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что страна в 2024 году будет наблюдать за процедурой импичмента президента Джо Байдена.
«
"Я думаю, американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом импичмента президента Байдена", - заявила Грин в интервью порталу Just the news.
Возглавляемая республиканцами палата представителей ранее проголосовала за формальное расследование в отношении Байдена и его семьи. Фактически дело рассматривается в трех комитетах палаты на протяжении нескольких месяцев, конгрессмены собирают свидетельства коррупции и злоупотребления полномочиями. Ожидается, что по итогам расследования юридический комитет палаты может инициировать импичмент действующего президента.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
СМИ: 47% американцев поддержали расследование по импичменту Байдена
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В миреСШАДжо БайденМарджори Тейлор Грин
 
 
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