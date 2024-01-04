https://ria.ru/20240104/gripp-1919699995.html
В Молдавии зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа
В Молдавии зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа - РИА Новости, 04.01.2024
В Молдавии зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа
На территории Молдавии менее чем за две недели зарегистрировано 25 вспышек птичьего гриппа (H5N1), сообщает в четверг пресс-служба Национального агентства по... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:28
2024-01-04T14:28
2024-01-04T14:28
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КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. На территории Молдавии менее чем за две недели зарегистрировано 25 вспышек птичьего гриппа (H5N1), сообщает в четверг пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). "С 22 декабря 2023 года по 2 января 2024 г. на территории республики зарегистрировано десять вспышек H5N1в непрофессиональных хозяйствах, еще 15 - у птиц в дикой природе. Были установлены 3-километровые охранные зоны и 10-километровые зоны наблюдения", - отмечается в публикации на сайте ведомства. В то же время Агентство объявляет о вспышке бешенства крупного рогатого скота, выявленной в Резинском районе Молдавии, и бешенства у дикой лисицы в Единецком районе. "Трупы зараженных животных были уничтожены путем кремации… Принимаются меры по контролю и ликвидации вспышек заболевания", - подчеркнули в агентстве. В ANSA призывали молдавских птицеводов и заводчиков держать птиц в закрытых помещениях и немедленно сообщать, если обнаружат у них симптомы гриппа. Граждан просят быть внимательными к птицам в фермерских и личных хозяйствах, чтобы вовремя заметить клинические признаки заболевания. Если птицы все-таки будут заражены, то их поголовье будет уничтожено.
https://ria.ru/20240103/france-1919630626.html
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в мире, молдавия
В Молдавии зарегистрировали более 20 вспышек птичьего гриппа
В Молдавии зарегистрировали 25 вспышек птичьего гриппа