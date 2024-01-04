Украинцы, до 2014 года жившие в Крыму, смогут получить гражданство России
Украинцы, жившие в Крыму до марта 2014 года, смогут получить гражданство России
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражанства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Предоставить право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации... следующим иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе ранее имевшим гражданство Российской Федерации и оформившим выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке", - говорится в указе.
Указывается, что среди имеющих такое право - граждане Украины без гражданства какой-либо другой страны, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе, но покинувшие их до 18 марта 2014 года. То же самое касается уроженцев Крыма без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих документ, подтверждающий право на пребывание в России или участвующих в госпрограмме по содействию в добровольном переселении в РФ.
Также обратиться за гражданством РФ будут иметь право депортированные с территории Крымской АССР лица, или их потомки.
Кроме того, правом подать заявление о приёме в гражданство РФ будут наделены граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также их родители, супруги и дети.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".