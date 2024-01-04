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Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024
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12:35 04.01.2024 (обновлено: 15:26 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919688204.html
Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников
Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024
Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников
Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах, документ опубликовали... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:35
2024-01-04T15:26
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.&quot;С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации &lt;...&gt; вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях&quot;, — говорится в указе.Также российский паспорт смогут получить иностранцы, проходящие во время спецоперации военную службу в ВС или воинских формированиях, и бойцы, уволившиеся из армии в этот же период.Такое же право есть у супругов и детей военных с иностранным гражданством.Кроме того, в документе прописано, что иностранцы, подающие документы на получение российского гражданства, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию.Согласно одному из пунктов указа, супруги и дети иностранцев, которые на основании службы в ВС подают документы о приеме в гражданство России, также должны предоставить медицинские справки, "подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих". Также им потребуется сертификат об отсутствии ВИЧ.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина и Конституция Российской Федерации
Паспорт гражданина и Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Паспорт гражданина и Конституция Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«

"С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях", — говорится в указе.

Также российский паспорт смогут получить иностранцы, проходящие во время спецоперации военную службу в ВС или воинских формированиях, и бойцы, уволившиеся из армии в этот же период.
Такое же право есть у супругов и детей военных с иностранным гражданством.
Кроме того, в документе прописано, что иностранцы, подающие документы на получение российского гражданства, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию.
Согласно одному из пунктов указа, супруги и дети иностранцев, которые на основании службы в ВС подают документы о приеме в гражданство России, также должны предоставить медицинские справки, "подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих".
Также им потребуется сертификат об отсутствии ВИЧ.
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