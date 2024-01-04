https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919688204.html

Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024

Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах, документ опубликовали... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:35

2024-01-04T12:35

2024-01-04T15:26

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях", — говорится в указе.Также российский паспорт смогут получить иностранцы, проходящие во время спецоперации военную службу в ВС или воинских формированиях, и бойцы, уволившиеся из армии в этот же период.Такое же право есть у супругов и детей военных с иностранным гражданством.Кроме того, в документе прописано, что иностранцы, подающие документы на получение российского гражданства, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию.Согласно одному из пунктов указа, супруги и дети иностранцев, которые на основании службы в ВС подают документы о приеме в гражданство России, также должны предоставить медицинские справки, "подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих". Также им потребуется сертификат об отсутствии ВИЧ.

https://ria.ru/20230418/mgu-1866122641.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия