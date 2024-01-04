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Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников
Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024
Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников
Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах, документ опубликовали... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:35
2024-01-04T12:35
2024-01-04T15:26
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях", — говорится в указе.Также российский паспорт смогут получить иностранцы, проходящие во время спецоперации военную службу в ВС или воинских формированиях, и бойцы, уволившиеся из армии в этот же период.Такое же право есть у супругов и детей военных с иностранным гражданством.Кроме того, в документе прописано, что иностранцы, подающие документы на получение российского гражданства, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию.Согласно одному из пунктов указа, супруги и дети иностранцев, которые на основании службы в ВС подают документы о приеме в гражданство России, также должны предоставить медицинские справки, "подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих". Также им потребуется сертификат об отсутствии ВИЧ.
https://ria.ru/20230418/mgu-1866122641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников
Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных силах, документ
опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях", — говорится в указе.
Также российский паспорт смогут получить иностранцы, проходящие во время спецоперации военную службу в ВС или воинских формированиях, и бойцы, уволившиеся из армии в этот же период.
Такое же право есть у супругов и детей военных с иностранным гражданством.
Кроме того, в документе прописано, что иностранцы, подающие документы на получение российского гражданства, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию.
Согласно одному из пунктов указа, супруги и дети иностранцев, которые на основании службы в ВС подают документы о приеме в гражданство России, также должны предоставить медицинские справки, "подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих".
Также им потребуется сертификат об отсутствии ВИЧ.
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