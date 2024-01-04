https://ria.ru/20240104/fizkultura-1919687828.html

В Госдуме предложили проводить уроки физкультуры на катках

В Госдуме предложили проводить уроки физкультуры на катках - РИА Новости, 04.01.2024

В Госдуме предложили проводить уроки физкультуры на катках

В Госдуме обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность создания условий для проведения уроков физкультуры на... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:30

2024-01-04T12:30

2024-01-04T12:30

госдума рф

россия

образование - общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В Госдуме обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность создания условий для проведения уроков физкультуры на открытых и крытых ледовых катках с бесплатным посещение для школьников, с такой инициативой выступила член комитета ГД по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди"), соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В связи с вышеизложенным, прошу Вас дать поручение соответствующим федеральным и региональным органам исполнительной власти рассмотреть возможность создания условий по проведению уроков физкультуры на находящихся в территориальной близости от школы катках, обеспечив бесплатное посещение школьниками открытых и крытых ледовых катков", - следует из текста письма. По словам Скрозниковой, ещё в 2015 году Минобрнауки РФ направило в субъекты РФ в качестве рекомендаций для уроков физкультуры в школах, техникумах и ВУЗах общеобразовательные программы по развитию таких видов спорта, как фигурное катание, легкая атлетика и настольный теннис. Кроме того, отмечает автор, благодаря введению третьего часа физической культуры в общеобразовательных школах появилась возможность для новых форм проведения уроков физической культуры, а ответственность за практическую реализацию новых программ и заключение договоров с оборудованными для занятий площадками должны были нести правительства регионов. "Как показывает практика, руководство школ, принимая решение о переходе на новые программы по физкультуре, столкнулось с рядом трудностей, в том числе: оборудованные катки при школах не отвечают требованиям безопасности, не все родители могут приобретать коньки или оплачивать посещение платных катков и так далее", - указала Скрозникова в письме. Между тем, пояснила депутат, катание на коньках становится все более популярным среди школьников и молодежи: доступность спортивного инвентаря дает возможность использовать его на уроках физической культуры. По ее мнению, оно имеет преимущества перед занятиями физкультурой по классической схеме - это благоприятные изменения в развитии органов дыхания и дыхательной мускулатуры и совершенствование функции равновесия у детей. Скрозникова также отметила, что по мнению многих экспертов к занятиям по физкультуре в классическом понимании дети не проявляют особого интереса, школьники их постоянно прогуливают, выдумывая различные причины и отговорки, при этом учителя считают, что посещения катка не требуют долгих сборов и оказывают, помимо удовольствия, большое гигиеническое влияние: еженедельно в течение двух уроков можно успеть "побывать на катке, провентилировать легкие и освежиться движением на воздухе".

https://ria.ru/20231227/uchitelya-1918552790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, образование - общество