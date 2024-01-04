https://ria.ru/20240104/energoobekty-1919711937.html

Власти Украины заявили, что в Кропивницком повредили ряд энергообъектов

Власти Украины заявили, что в Кропивницком повредили ряд энергообъектов - РИА Новости, 04.01.2024

Власти Украины заявили, что в Кропивницком повредили ряд энергообъектов

В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены несколько энергетических объектов в результате взрывов, в городе наблюдались... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:41

2024-01-04T15:41

2024-01-04T15:41

в мире

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены несколько энергетических объектов в результате взрывов, в городе наблюдались перепады напряжения в электросети и в системе водоснабжения, сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Ранее в четверг украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги. "Во время очередной ракетной атаки по Кропивницкому повреждены здания нескольких предприятий, принадлежащих местным энергетикам... Продолжается обследование нескольких частично уничтоженных зданий", - заявил Райкович в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". По его словам, также была повреждена опора линии электропередачи 35КВт. В результате чего, как отметил чиновник, в нескольких районах города были перепады электричества, наблюдалось падение давления в системе водоснабжения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240104/priznanie-1919708172.html

https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины