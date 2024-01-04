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Власти Украины заявили, что в Кропивницком повредили ряд энергообъектов - РИА Новости, 04.01.2024
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15:41 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/energoobekty-1919711937.html
Власти Украины заявили, что в Кропивницком повредили ряд энергообъектов
Власти Украины заявили, что в Кропивницком повредили ряд энергообъектов - РИА Новости, 04.01.2024
Власти Украины заявили, что в Кропивницком повредили ряд энергообъектов
В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены несколько энергетических объектов в результате взрывов, в городе наблюдались... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:41
2024-01-04T15:41
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены несколько энергетических объектов в результате взрывов, в городе наблюдались перепады напряжения в электросети и в системе водоснабжения, сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Ранее в четверг украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги. "Во время очередной ракетной атаки по Кропивницкому повреждены здания нескольких предприятий, принадлежащих местным энергетикам... Продолжается обследование нескольких частично уничтоженных зданий", - заявил Райкович в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". По его словам, также была повреждена опора линии электропередачи 35КВт. В результате чего, как отметил чиновник, в нескольких районах города были перепады электричества, наблюдалось падение давления в системе водоснабжения. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240104/priznanie-1919708172.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Украины заявили, что в Кропивницком повредили ряд энергообъектов

Власти Украины: в Кропивницком повредили ряд энергетических объектов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены несколько энергетических объектов в результате взрывов, в городе наблюдались перепады напряжения в электросети и в системе водоснабжения, сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
Ранее в четверг украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги.
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"Во время очередной ракетной атаки по Кропивницкому повреждены здания нескольких предприятий, принадлежащих местным энергетикам... Продолжается обследование нескольких частично уничтоженных зданий", - заявил Райкович в видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна".
По его словам, также была повреждена опора линии электропередачи 35КВт. В результате чего, как отметил чиновник, в нескольких районах города были перепады электричества, наблюдалось падение давления в системе водоснабжения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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