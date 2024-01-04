https://ria.ru/20240104/egipet-1919660200.html

Египетский министр рассказал о партнерстве Москвы и Каира

Египетский министр рассказал о партнерстве Москвы и Каира - РИА Новости, 04.01.2024

Египетский министр рассказал о партнерстве Москвы и Каира

Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, товарооборот между двумя странами продолжает расти, заявил РИА Новости министр торговли и... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:12

2024-01-04T09:12

2024-01-04T09:12

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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, товарооборот между двумя странами продолжает расти, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир Салех. Как ранее сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян, Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов. "Учитывая, что Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, мы стремимся и постоянно работаем над ростом товарооборота между Египтом и Российской Федерацией", - сказал Салех. Египетский министр отметил, что рост товарооборота между двумя странами наблюдается с 2020 года.

https://ria.ru/20231225/egipet-1917826177.html

https://ria.ru/20231215/egipet-1915896458.html

египет

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, россия, москва, в мире