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Египетский министр рассказал о партнерстве Москвы и Каира - РИА Новости, 04.01.2024
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09:12 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/egipet-1919660200.html
Египетский министр рассказал о партнерстве Москвы и Каира
Египетский министр рассказал о партнерстве Москвы и Каира - РИА Новости, 04.01.2024
Египетский министр рассказал о партнерстве Москвы и Каира
Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, товарооборот между двумя странами продолжает расти, заявил РИА Новости министр торговли и... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:12
2024-01-04T09:12
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, товарооборот между двумя странами продолжает расти, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир Салех. Как ранее сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян, Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов. "Учитывая, что Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, мы стремимся и постоянно работаем над ростом товарооборота между Египтом и Российской Федерацией", - сказал Салех. Египетский министр отметил, что рост товарооборота между двумя странами наблюдается с 2020 года.
https://ria.ru/20231225/egipet-1917826177.html
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египет, россия, москва, в мире
Египет, Россия, Москва, В мире
Египетский министр рассказал о партнерстве Москвы и Каира

Египетский министр назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Валерий Шустов
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КАИР, 4 янв - РИА Новости. Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, товарооборот между двумя странами продолжает расти, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир Салех.
Как ранее сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян, Москва ожидает, что по итогам 2023 года товарооборот России и Египта увеличится на четверть и превысит 7 миллиардов долларов.
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"Учитывая, что Россия является одним из важнейших торговых партнеров Египта, мы стремимся и постоянно работаем над ростом товарооборота между Египтом и Российской Федерацией", - сказал Салех.
Египетский министр отметил, что рост товарооборота между двумя странами наблюдается с 2020 года.
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