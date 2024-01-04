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На Новорижском шоссе в Москве произошло несколько ДТП - РИА Новости, 04.01.2024
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15:10 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/dtp-1919706900.html
На Новорижском шоссе в Москве произошло несколько ДТП
На Новорижском шоссе в Москве произошло несколько ДТП - РИА Новости, 04.01.2024
На Новорижском шоссе в Москве произошло несколько ДТП
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства нескольких ДТП с 11 автомобилями на Новорижском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:10
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства нескольких ДТП с 11 автомобилями на Новорижском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По предварительным данным, в районе 20 километра по Новорижскому шоссе произошло несколько ДТП. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Предварительно, в аварии попали 11 машин. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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москва, гибдд мвд рф, авто, происшествия
Москва, ГИБДД МВД РФ, Авто, Происшествия
На Новорижском шоссе в Москве произошло несколько ДТП

На Новорижском шоссе в Москве произошло несколько ДТП с 11 машинами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства нескольких ДТП с 11 автомобилями на Новорижском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"По предварительным данным, в районе 20 километра по Новорижскому шоссе произошло несколько ДТП. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Предварительно, в аварии попали 11 машин.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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