https://ria.ru/20240104/dtp-1919706900.html

На Новорижском шоссе в Москве произошло несколько ДТП

На Новорижском шоссе в Москве произошло несколько ДТП - РИА Новости, 04.01.2024

На Новорижском шоссе в Москве произошло несколько ДТП

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства нескольких ДТП с 11 автомобилями на Новорижском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:10

2024-01-04T15:10

2024-01-04T15:10

москва

гибдд мвд рф

авто

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства нескольких ДТП с 11 автомобилями на Новорижском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По предварительным данным, в районе 20 километра по Новорижскому шоссе произошло несколько ДТП. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении. Предварительно, в аварии попали 11 машин. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919686001.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, гибдд мвд рф, авто, происшествия