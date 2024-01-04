https://ria.ru/20240104/donetsk-1919710505.html

В Донецке спасли человека из-под завалов дома

В Донецке спасли человека из-под завалов дома - РИА Новости, 04.01.2024

В Донецке спасли человека из-под завалов дома

Спасатели МЧС РФ спасли мужчину с осколочными ранениями из-под завалов в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:35

2024-01-04T15:35

2024-01-04T15:35

происшествия

донецк

россия

куйбышевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ спасли мужчину с осколочными ранениями из-под завалов в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Донецке сотрудники МЧС России спасли из-под завалов мужчину. Взрывоопасный предмет попал в квартиру на 2 этаж жилого дома в Куйбышевском районе. В результате обрушилось перекрытие, под завалами оказались 2 человека. Спасатели МЧС России извлекли тело погибшей женщины. Травмированный мужчина с осколочными ранениями госпитализирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240104/boepripasy-1919705812.html

донецк

россия

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, донецк, россия, куйбышевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)