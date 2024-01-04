Рейтинг@Mail.ru
В Донецке спасли человека из-под завалов дома - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/donetsk-1919710505.html
В Донецке спасли человека из-под завалов дома
В Донецке спасли человека из-под завалов дома - РИА Новости, 04.01.2024
В Донецке спасли человека из-под завалов дома
Спасатели МЧС РФ спасли мужчину с осколочными ранениями из-под завалов в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:35
2024-01-04T15:35
происшествия
донецк
россия
куйбышевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ спасли мужчину с осколочными ранениями из-под завалов в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Донецке сотрудники МЧС России спасли из-под завалов мужчину. Взрывоопасный предмет попал в квартиру на 2 этаж жилого дома в Куйбышевском районе. В результате обрушилось перекрытие, под завалами оказались 2 человека. Спасатели МЧС России извлекли тело погибшей женщины. Травмированный мужчина с осколочными ранениями госпитализирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240104/boepripasy-1919705812.html
донецк
россия
куйбышевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, россия, куйбышевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Донецк, Россия, Куйбышевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Донецке спасли человека из-под завалов дома

В Донецке спасли мужчину с осколочными ранениями из-под завалов дома

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ спасли мужчину с осколочными ранениями из-под завалов в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В Донецке сотрудники МЧС России спасли из-под завалов мужчину. Взрывоопасный предмет попал в квартиру на 2 этаж жилого дома в Куйбышевском районе. В результате обрушилось перекрытие, под завалами оказались 2 человека. Спасатели МЧС России извлекли тело погибшей женщины. Травмированный мужчина с осколочными ранениями госпитализирован", - говорится в сообщении.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Неразорвавшиеся при обстреле Белгорода боеприпасы ликвидируют на полигоне
Вчера, 15:03
 
ПроисшествияДонецкРоссияКуйбышевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала