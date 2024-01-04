https://ria.ru/20240104/donetsk-1919710505.html
В Донецке спасли человека из-под завалов дома
В Донецке спасли человека из-под завалов дома - РИА Новости, 04.01.2024
В Донецке спасли человека из-под завалов дома
Спасатели МЧС РФ спасли мужчину с осколочными ранениями из-под завалов в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:35
2024-01-04T15:35
2024-01-04T15:35
происшествия
донецк
россия
куйбышевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС РФ спасли мужчину с осколочными ранениями из-под завалов в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В Донецке сотрудники МЧС России спасли из-под завалов мужчину. Взрывоопасный предмет попал в квартиру на 2 этаж жилого дома в Куйбышевском районе. В результате обрушилось перекрытие, под завалами оказались 2 человека. Спасатели МЧС России извлекли тело погибшей женщины. Травмированный мужчина с осколочными ранениями госпитализирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240104/boepripasy-1919705812.html
донецк
россия
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, россия, куйбышевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Донецк, Россия, Куйбышевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Донецке спасли человека из-под завалов дома
В Донецке спасли мужчину с осколочными ранениями из-под завалов дома