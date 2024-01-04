https://ria.ru/20240104/donbass-1919722786.html

При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека

При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека - РИА Новости, 04.01.2024

При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на поселок Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:05

2024-01-04T17:05

2024-01-04T17:05

в мире

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на поселок Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 14.40 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Старомихайловку. "В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Октябрьской ранены мужчины 1958 и 1964 года рождения", - написал Кулемзиен в своем Telegram-канале. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20231227/boepripas-1918469473.html

https://ria.ru/20240104/donetsk-1919710505.html

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк