https://ria.ru/20240104/donbass-1919722786.html
При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека
При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека - РИА Новости, 04.01.2024
При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на поселок Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:05
2024-01-04T17:05
2024-01-04T17:05
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алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на поселок Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 14.40 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Старомихайловку. "В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Октябрьской ранены мужчины 1958 и 1964 года рождения", - написал Кулемзиен в своем Telegram-канале. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20231227/boepripas-1918469473.html
https://ria.ru/20240104/donetsk-1919710505.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека
При сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Старомихайловку пострадали два человека