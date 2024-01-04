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При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека - РИА Новости, 04.01.2024
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17:05 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/donbass-1919722786.html
При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека
При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека - РИА Новости, 04.01.2024
При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на поселок Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:05
2024-01-04T17:05
в мире
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на поселок Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 14.40 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Старомихайловку. "В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Октябрьской ранены мужчины 1958 и 1964 года рождения", - написал Кулемзиен в своем Telegram-канале. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20231227/boepripas-1918469473.html
https://ria.ru/20240104/donetsk-1919710505.html
старомихайловка
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в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При сбросе боеприпаса с дрона на Старомихайловку пострадали два человека

При сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Старомихайловку пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата на поселок Старомихайловка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 14.40 украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Старомихайловку.
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"В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Октябрьской ранены мужчины 1958 и 1964 года рождения", - написал Кулемзиен в своем Telegram-канале.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
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В миреСтаромихайловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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