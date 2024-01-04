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Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет - РИА Новости, 04.01.2024
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00:01 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/borrel-1919636838.html
Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет
Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет - РИА Новости, 04.01.2024
Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети X, что обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским военную поддержку Украины, они... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T00:01
2024-01-04T00:01
в мире
украина
польша
жозеп боррель
радослав сикорский
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети X, что обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским военную поддержку Украины, они сошлись во мнении о необходимости ее усиления, в том числе за счет предоставления Киеву ракет большой дальности и средств ПВО. "Хорошая дискуссия с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским... Мы выразили согласие по необходимости усиления нашей военной поддержки Украине, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами", - написал Боррель. Ранее Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие высказывания - это действия против собственной страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, польша, жозеп боррель, радослав сикорский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Жозеп Боррель, Радослав Сикорский, НАТО, Евросоюз
Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет

Боррель обсудил с главой МИД Польши поставки Украине ракет большой дальности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в соцсети X, что обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским военную поддержку Украины, они сошлись во мнении о необходимости ее усиления, в том числе за счет предоставления Киеву ракет большой дальности и средств ПВО.
«
"Хорошая дискуссия с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским... Мы выразили согласие по необходимости усиления нашей военной поддержки Украине, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами", - написал Боррель.
Ранее Сикорский призвал страны Запада передать Украине ракеты большой дальности для ударов по территории России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие высказывания - это действия против собственной страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Вчера, 22:56
 
В миреУкраинаПольшаЖозеп БоррельРадослав СикорскийНАТОЕвросоюз
 
 
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