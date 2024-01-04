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В США заявили, что Израиль атаковал южный пригород Бейрута, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
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00:32 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/beyrut-1919638546.html
В США заявили, что Израиль атаковал южный пригород Бейрута, пишут СМИ
В США заявили, что Израиль атаковал южный пригород Бейрута, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
В США заявили, что Израиль атаковал южный пригород Бейрута, пишут СМИ
В США заявили, что за атакой на южный пригород Бейрута стоит Израиль, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T00:32
2024-01-04T00:32
в мире
бейрут
израиль
ливан
исмаил хания
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В США заявили, что за атакой на южный пригород Бейрута стоит Израиль, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. "Удар был израильским", - приводит агентство слова чиновника. Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
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бейрут
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в мире, бейрут, израиль, ливан, исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Бейрут, Израиль, Ливан, Исмаил Хания, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В США заявили, что Израиль атаковал южный пригород Бейрута, пишут СМИ

AFP: в США заявили, что за атакой на южный пригород Бейрута стоит Израиль

© РИА НовостиНа юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС
© РИА Новости
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В США заявили, что за атакой на южный пригород Бейрута стоит Израиль, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника.
"Удар был израильским", - приводит агентство слова чиновника.
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Вчера, 22:47
Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
 
В миреБейрутИзраильЛиванИсмаил ХанияХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
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