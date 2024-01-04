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В США заявили, что Израиль атаковал южный пригород Бейрута, пишут СМИ

В США заявили, что Израиль атаковал южный пригород Бейрута, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024

В США заявили, что Израиль атаковал южный пригород Бейрута, пишут СМИ

В США заявили, что за атакой на южный пригород Бейрута стоит Израиль, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T00:32

2024-01-04T00:32

2024-01-04T00:32

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исмаил хания

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В США заявили, что за атакой на южный пригород Бейрута стоит Израиль, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. "Удар был израильским", - приводит агентство слова чиновника. Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".

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в мире, бейрут, израиль, ливан, исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина