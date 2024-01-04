Лукашенко назначил нового директора БелАЭС
Александр Лукашенко назначил новым директором БелАЭС Сергея Бобовича
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил в четверг новым директором БелАЭС Сергея Бобовича, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее Бобович занимал должность замгендиректора "Белэнерго", он курировал вопросы координации эксплуатации БелАЭС.
Также Лукашенко назначил Юрия Чеботаря министром экономики Белоруссии, послом Белоруссии в Индии назначен Михаил Касько, начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ стал Игорь Золотарь.
Лукашенко призвал нового главу БелАЭС не сидеть в кабинете. "Я вас очень попрошу: не сидите где-то там в кабинете наверху. Начинайте снизу, с вещей, которые не имеют отношения к безопасности (хотя таких направлений работы на станции, наверное, нет). Я вас очень прошу: вникайте во все детали. Это должна быть лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности", - сказал он.
Лукашенко отметил, что ему всегда можно докладывать по любому вопросу работы БелАЭС, и заверил, что окажет любую поддержку.
Со своей стороны, Бобович сообщил, что БелАЭС тесно сотрудничает с "Росатомом". "Очень плотно мы общаемся, мы у них учимся, они очень часто у нас бывают, готовят персонал, консультируют. Я считаю, что у нас очень удачный проект, и мы будем двигаться только вперед", – сказал он.