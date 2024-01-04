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Лукашенко назначил нового директора БелАЭС - РИА Новости, 04.01.2024
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13:03 04.01.2024 (обновлено: 14:21 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/belorussiya-1919691052.html
Лукашенко назначил нового директора БелАЭС
Лукашенко назначил нового директора БелАЭС - РИА Новости, 04.01.2024
Лукашенко назначил нового директора БелАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил в четверг новым директором БелАЭС Сергея Бобовича, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T13:03
2024-01-04T14:21
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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил в четверг новым директором БелАЭС Сергея Бобовича, сообщает Sputnik Беларусь. Ранее Бобович занимал должность замгендиректора "Белэнерго", он курировал вопросы координации эксплуатации БелАЭС.Также Лукашенко назначил Юрия Чеботаря министром экономики Белоруссии, послом Белоруссии в Индии назначен Михаил Касько, начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ стал Игорь Золотарь.Лукашенко призвал нового главу БелАЭС не сидеть в кабинете. "Я вас очень попрошу: не сидите где-то там в кабинете наверху. Начинайте снизу, с вещей, которые не имеют отношения к безопасности (хотя таких направлений работы на станции, наверное, нет). Я вас очень прошу: вникайте во все детали. Это должна быть лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности", - сказал он.Лукашенко отметил, что ему всегда можно докладывать по любому вопросу работы БелАЭС, и заверил, что окажет любую поддержку.Со своей стороны, Бобович сообщил, что БелАЭС тесно сотрудничает с "Росатомом". "Очень плотно мы общаемся, мы у них учимся, они очень часто у нас бывают, готовят персонал, консультируют. Я считаю, что у нас очень удачный проект, и мы будем двигаться только вперед", – сказал он.
https://ria.ru/20231216/belaes-1916180208.html
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белоруссия, индия, александр лукашенко, игорь золотарев, одкб, белэнерго, белорусская аэс, в мире
Белоруссия, Индия, Александр Лукашенко, Игорь Золотарев, ОДКБ, Белэнерго, Белорусская АЭС, В мире
Лукашенко назначил нового директора БелАЭС

Александр Лукашенко назначил новым директором БелАЭС Сергея Бобовича

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил в четверг новым директором БелАЭС Сергея Бобовича, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее Бобович занимал должность замгендиректора "Белэнерго", он курировал вопросы координации эксплуатации БелАЭС.
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Также Лукашенко назначил Юрия Чеботаря министром экономики Белоруссии, послом Белоруссии в Индии назначен Михаил Касько, начальником управления материально-технического обеспечения Объединенного штаба ОДКБ стал Игорь Золотарь.
Лукашенко призвал нового главу БелАЭС не сидеть в кабинете. "Я вас очень попрошу: не сидите где-то там в кабинете наверху. Начинайте снизу, с вещей, которые не имеют отношения к безопасности (хотя таких направлений работы на станции, наверное, нет). Я вас очень прошу: вникайте во все детали. Это должна быть лучшая станция в мире в эксплуатации и эффективности", - сказал он.
Лукашенко отметил, что ему всегда можно докладывать по любому вопросу работы БелАЭС, и заверил, что окажет любую поддержку.
Со своей стороны, Бобович сообщил, что БелАЭС тесно сотрудничает с "Росатомом". "Очень плотно мы общаемся, мы у них учимся, они очень часто у нас бывают, готовят персонал, консультируют. Я считаю, что у нас очень удачный проект, и мы будем двигаться только вперед", – сказал он.
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БелоруссияИндияАлександр ЛукашенкоИгорь ЗолотаревОДКББелэнергоБелорусская АЭСВ мире
 
 
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