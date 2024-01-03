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Чекунков выполнил желание девочки из Норильска побывать на елке в Москве - РИА Новости, 03.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
10:31 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/zhelanie-1919553429.html
Чекунков выполнил желание девочки из Норильска побывать на елке в Москве
Чекунков выполнил желание девочки из Норильска побывать на елке в Москве - РИА Новости, 03.01.2024
Чекунков выполнил желание девочки из Норильска побывать на елке в Москве
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков выполнил мечту попасть на кремлевскую новогоднюю елку 11-летней Маши из города Норильска Красноярского края, открытку с РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:31
2024-01-03T10:31
выставка-форум "россия"
общество
норильск
москва
красноярский край
алексей чекунков
новый год
елка желаний
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков выполнил мечту попасть на кремлевскую новогоднюю елку 11-летней Маши из города Норильска Красноярского края, открытку с желанием которой снял в рамках акции "Елка желаний". Ранее Чекунков, участвуя в ежегодной акции "Елка желаний", пообещал помочь попасть на новогоднюю елку в Москву Маше из Норильска и подарить микроскоп Жене из Биробиджана. Девочка также хотела покататься на коньках и каруселях. Министр организовал для Маши поездку в столицу России. Девочка в сопровождении мамы смогла побывать на кремлевской елке, после которой получила сладкий новогодний подарок, покаталась на коньках на ГУМ-катке, а накануне посетила международную выставку-форум "Россия". Во время встречи с Чекунковым выяснилось, что после урока "Разговоры о важном", где детям описали возможности выставки, попасть на нее было еще одной мечтой девочки.
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общество, норильск, москва, красноярский край, алексей чекунков, новый год, елка желаний, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Норильск, Москва, Красноярский край, Алексей Чекунков, Новый год, Елка желаний, Выставка-форум "Россия"
Чекунков выполнил желание девочки из Норильска побывать на елке в Москве

Чекунков выполнил желание Маши из Норильска побывать на новогодней елке в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Акция "Елка желаний"
Выставка Россия. Акция Елка желаний
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков выполнил мечту попасть на кремлевскую новогоднюю елку 11-летней Маши из города Норильска Красноярского края, открытку с желанием которой снял в рамках акции "Елка желаний".
Ранее Чекунков, участвуя в ежегодной акции "Елка желаний", пообещал помочь попасть на новогоднюю елку в Москву Маше из Норильска и подарить микроскоп Жене из Биробиджана. Девочка также хотела покататься на коньках и каруселях.
Министр организовал для Маши поездку в столицу России. Девочка в сопровождении мамы смогла побывать на кремлевской елке, после которой получила сладкий новогодний подарок, покаталась на коньках на ГУМ-катке, а накануне посетила международную выставку-форум "Россия".
Во время встречи с Чекунковым выяснилось, что после урока "Разговоры о важном", где детям описали возможности выставки, попасть на нее было еще одной мечтой девочки.
Вероника Скворцова возле Елки желаний на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга побывать на съемках фильма
2 января, 11:22
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоНорильскМоскваКрасноярский крайАлексей ЧекунковНовый годЕлка желанийВыставка-форум "Россия"
 
 
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