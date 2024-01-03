https://ria.ru/20240103/zhelanie-1919553429.html

Чекунков выполнил желание девочки из Норильска побывать на елке в Москве

Чекунков выполнил желание девочки из Норильска побывать на елке в Москве - РИА Новости, 03.01.2024

Чекунков выполнил желание девочки из Норильска побывать на елке в Москве

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков выполнил мечту попасть на кремлевскую новогоднюю елку 11-летней Маши из города Норильска Красноярского края, открытку с РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T10:31

2024-01-03T10:31

2024-01-03T10:31

выставка-форум "россия"

общество

норильск

москва

красноярский край

алексей чекунков

новый год

елка желаний

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков выполнил мечту попасть на кремлевскую новогоднюю елку 11-летней Маши из города Норильска Красноярского края, открытку с желанием которой снял в рамках акции "Елка желаний". Ранее Чекунков, участвуя в ежегодной акции "Елка желаний", пообещал помочь попасть на новогоднюю елку в Москву Маше из Норильска и подарить микроскоп Жене из Биробиджана. Девочка также хотела покататься на коньках и каруселях. Министр организовал для Маши поездку в столицу России. Девочка в сопровождении мамы смогла побывать на кремлевской елке, после которой получила сладкий новогодний подарок, покаталась на коньках на ГУМ-катке, а накануне посетила международную выставку-форум "Россия". Во время встречи с Чекунковым выяснилось, что после урока "Разговоры о важном", где детям описали возможности выставки, попасть на нее было еще одной мечтой девочки.

https://ria.ru/20240102/zhelanie-1919443704.html

норильск

москва

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, норильск, москва, красноярский край, алексей чекунков, новый год, елка желаний, выставка-форум "россия"