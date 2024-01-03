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В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 14,3 процента - РИА Новости, 03.01.2024
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11:48 03.01.2024 (обновлено: 11:58 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/zabolevaemost-1919559954.html
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 14,3 процента
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 14,3 процента - РИА Новости, 03.01.2024
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 14,3 процента
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 14,3%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:48
2024-01-03T11:58
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 14,3%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."На 52 неделе, с 25 по 31 декабря 2023 года в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах", - говорится в сообщении.Более 21% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 региона - Москва, Московская область и Санкт-Петербург, уточнили в ведомстве.Показатель заболеваемости COVID-19 также демонстрирует тенденцию к снижению. По итогам прошедшей недели в стране зарегистрировано около 55 тысяч случаев заболевания, что на 28,6% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231227/vaktsina-1918376309.html
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
В России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 14,3 процента

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю снизилась на 14,3%

© iStock.com / South_agencyПростуженная женщина
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© iStock.com / South_agency
Простуженная женщина . Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 14,3%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"На 52 неделе, с 25 по 31 декабря 2023 года в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах", - говорится в сообщении.
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Более 21% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на 3 региона - Москва, Московская область и Санкт-Петербург, уточнили в ведомстве.
Показатель заболеваемости COVID-19 также демонстрирует тенденцию к снижению. По итогам прошедшей недели в стране зарегистрировано около 55 тысяч случаев заболевания, что на 28,6% ниже, чем на прошлой неделе, добавили в пресс-службе.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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