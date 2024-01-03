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Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы снова слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:38
2024-01-03T00:38
2024-01-03T00:38
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы снова слышны в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее во вторник вечером издание также сообщало о взрывах. "Снова сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Воздушная тревога в регионе объявлена не была. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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херсон, херсонская область , россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Происшествия
Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"Страна.ua": в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы