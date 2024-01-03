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Ефимов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла на 53 гектара в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2024
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12:05 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/tekhnopolis_moskva-1919031682.html
Ефимов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла на 53 гектара в 2023 году
Ефимов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла на 53 гектара в 2023 году - РИА Новости, 03.01.2024
Ефимов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла на 53 гектара в 2023 году
В 2023 году площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" составила более 275 га, это произошло благодаря включению в ее состав индустриального... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:05
2024-01-03T12:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
особые экономические зоны
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В 2023 году площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" составила более 275 га, это произошло благодаря включению в ее состав индустриального парка "Руднево", заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По его словам, открытие парка "Руднево" стало важным событием, которое произошло в 2023 году. Данный парк стал шестой площадкой данной особой экономической зоны."Таким образом, территория особой экономической зоны столицы увеличилась на 53 гектара и превысила 275 гектаров. Сегодня там работает свыше 200 высокотехнологичных компаний, где трудоустроены более 16,3 тысячи человек", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов уточнил, что в настоящий момент на территории парка возвели уже 19 корпусов. Их общая площадь составляет 213,7 тыс. кв. м. В том числе, в эту площадь входят опытное производство и конструкторское бюро. На этом месте расположены Федеральный центр беспилотных авиационных систем, а еще находятся производства банкоматов, медизделий, электрических конденсаторов, оборудования для промышленной сортировки отходов и другой высокотехнологичной продукции.Отмечается, что на базе Федерального центра беспилотных авиасистем (ФЦ БАС) объединяются ведущие отечественные разработчики, а также компании, которые занимаются выпуском беспилотных летательных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ.Как пояснил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в состав ФЦ БАС на данный момент входят 12 резидентов. Для них созданы все условия для комфортной работы. Например, в 2023 году в одном из корпусов произошло открытие первого в стране Центра коллективного пользования для производства беспилотных авиационных систем. У этого центра будет все нужное оборудование."Также создается лабораторно-исследовательский центр для проведения всех видов стендовых испытаний техники БАС и летно-испытательный комплекс. Кроме того, мы планируем организовать обучение кадров для отрасли на территории индустриального парка в рамках колледжа беспилотной авиации", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.На сегодняшний день также активно строят еще несколько корпусов. Предполагается, что предприятия в парке "Руднево" обеспечат новыми рабочими местами минимум 15 тыс. специалистов.Как сообщил гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, в настоящий момент 93 компании ОЭЗ имеют статус резидента. Это дает им право на различные налоговые преференции. Например, они не платят имущественный, транспортный и земельный налоги. Ставка налога на прибыль для них равняется 2%. Также для таких компаний предусмотрен режим свободной таможенной зоны.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом. Здесь действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия ОЭЗ размещаются на 6 площадках: "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево". ОЭЗ "Технополис Москва" уже много лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Ефимов сообщал, что за январь – сентябрь 2023 года выручка резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" достигла 77 млрд рублей, что выше в 2,4 раза в сравнении с таким же периодом 2022 года.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, особые экономические зоны
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Особые экономические зоны

Ефимов: площадь ОЭЗ "Технополис Москва" выросла на 53 гектара в 2023 году

© Фото пресс-службы КЭПИИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото пресс-службы КЭПИИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В 2023 году площадь особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" составила более 275 га, это произошло благодаря включению в ее состав индустриального парка "Руднево", заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, открытие парка "Руднево" стало важным событием, которое произошло в 2023 году. Данный парк стал шестой площадкой данной особой экономической зоны.
"Таким образом, территория особой экономической зоны столицы увеличилась на 53 гектара и превысила 275 гектаров. Сегодня там работает свыше 200 высокотехнологичных компаний, где трудоустроены более 16,3 тысячи человек", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов уточнил, что в настоящий момент на территории парка возвели уже 19 корпусов. Их общая площадь составляет 213,7 тыс. кв. м. В том числе, в эту площадь входят опытное производство и конструкторское бюро. На этом месте расположены Федеральный центр беспилотных авиационных систем, а еще находятся производства банкоматов, медизделий, электрических конденсаторов, оборудования для промышленной сортировки отходов и другой высокотехнологичной продукции.
Отмечается, что на базе Федерального центра беспилотных авиасистем (ФЦ БАС) объединяются ведущие отечественные разработчики, а также компании, которые занимаются выпуском беспилотных летательных аппаратов и цифровых геоинформационных платформ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Ефимов: выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 2,4 раза
23 декабря 2023, 12:08
Как пояснил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в состав ФЦ БАС на данный момент входят 12 резидентов. Для них созданы все условия для комфортной работы. Например, в 2023 году в одном из корпусов произошло открытие первого в стране Центра коллективного пользования для производства беспилотных авиационных систем. У этого центра будет все нужное оборудование.
"Также создается лабораторно-исследовательский центр для проведения всех видов стендовых испытаний техники БАС и летно-испытательный комплекс. Кроме того, мы планируем организовать обучение кадров для отрасли на территории индустриального парка в рамках колледжа беспилотной авиации", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.
На сегодняшний день также активно строят еще несколько корпусов. Предполагается, что предприятия в парке "Руднево" обеспечат новыми рабочими местами минимум 15 тыс. специалистов.
Как сообщил гендиректор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, в настоящий момент 93 компании ОЭЗ имеют статус резидента. Это дает им право на различные налоговые преференции. Например, они не платят имущественный, транспортный и земельный налоги. Ставка налога на прибыль для них равняется 2%. Также для таких компаний предусмотрен режим свободной таможенной зоны.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом. Здесь действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия ОЭЗ размещаются на 6 площадках: "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево". ОЭЗ "Технополис Москва" уже много лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Ефимов сообщал, что за январь – сентябрь 2023 года выручка резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" достигла 77 млрд рублей, что выше в 2,4 раза в сравнении с таким же периодом 2022 года.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваОсобые экономические зоны
 
 
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