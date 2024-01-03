https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919541681.html
Разведчик заявил о нехватке советских боеприпасов у ВСУ под Артемовском
Разведчик заявил о нехватке советских боеприпасов у ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 03.01.2024
Разведчик заявил о нехватке советских боеприпасов у ВСУ под Артемовском
Украинские войска на участке фронта под Артемовском проявляют неуверенность из-за нехватки боеприпасов советского образца, рассказал РИА Новости командир группы РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T06:34
2024-01-03T06:34
2024-01-03T10:41
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нато
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безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 3 янв — РИА Новости. Украинские войска на участке фронта под Артемовском проявляют неуверенность из-за нехватки боеприпасов советского образца, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным Альф."Противник себя ведет не так уверенно, как полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов. Работают зачастую кассетными боеприпасами, но блиндажи они пробить не могут, то есть по пехоте на маршруте, по открытой, незащищенной — да, оно работает, но если она находится в укреплениях — толку от этого не будет", — сказал собеседник агентства.При этом, добавил он, ВСУ активно применяют FPV-дроны, и это одна из причин, почему российские разведчики выдвигаются там только ночью и малыми группами."Сейчас находимся в районе Клещевки, будем выдвигаться в район выполнения боевой задачи по недопущению прорыва противника и обеспечению продвижения союзных сил (соседних подразделений.— Прим. ред.)", — рассказал Альф.По его словам, группы уходят на неделю — это максимально оптимальный срок, на который человек может взять достаточно еды и воды. А пока одна группа работает, люди, которые до этого вернулись с задания, могут восстановиться. При этом нужно соблюдать условия маскировки, потому что если солдаты передвигаются постоянно по одному и тому же маршруту, они могут выдать собственные позиции, заключил Альф.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили атаку ВСУ и нанесли поражение 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригадам украинской армии и 112-й бригаде теробороны. Общие потери противника составили около 300 человек, три танка, БМП, три пикапа, 19 автомобилей, американская самоходка М109 Paladin и американская же гаубица М119, САУ "Акация", две гаубицы "Гиацинт-Б", орудия Д-20 и Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919538429.html
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донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, артемовск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Безопасность
Разведчик заявил о нехватке советских боеприпасов у ВСУ под Артемовском
Разведчик: ВСУ не хватает боеприпасов советского образца под Артемовском
АРТЕМОВСК (ДНР), 3 янв — РИА Новости. Украинские войска на участке фронта под Артемовском проявляют неуверенность из-за нехватки боеприпасов советского образца, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки российских войск с позывным Альф.
«
"Противник себя ведет не так уверенно, как полгода назад, потому что заметно ощущается недостаток боеприпасов. Работают зачастую кассетными боеприпасами, но блиндажи они пробить не могут, то есть по пехоте на маршруте, по открытой, незащищенной — да, оно работает, но если она находится в укреплениях — толку от этого не будет", — сказал собеседник агентства.
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При этом, добавил он, ВСУ активно применяют FPV-дроны, и это одна из причин, почему российские разведчики выдвигаются там только ночью и малыми группами.
"Сейчас находимся в районе Клещевки, будем выдвигаться в район выполнения боевой задачи по недопущению прорыва противника и обеспечению продвижения союзных сил (соседних подразделений.— Прим. ред.)", — рассказал Альф.
По его словам, группы уходят на неделю — это максимально оптимальный срок, на который человек может взять достаточно еды и воды. А пока одна группа работает, люди, которые до этого вернулись с задания, могут восстановиться.
При этом нужно соблюдать условия маскировки, потому что если солдаты передвигаются постоянно по одному и тому же маршруту, они могут выдать собственные позиции, заключил Альф.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Донецком направлении подразделения Южной группировки отразили атаку ВСУ и нанесли поражение 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригадам украинской армии и 112-й бригаде теробороны. Общие потери противника составили около 300 человек, три танка, БМП, три пикапа, 19 автомобилей, американская самоходка М109 Paladin и американская же гаубица М119, САУ "Акация", две гаубицы "Гиацинт-Б", орудия Д-20 и Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".
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