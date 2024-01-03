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Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:06 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919537157.html
Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском
Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024
Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском
Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T04:06
2024-01-03T04:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт. Работаем ежедневно в поисках новой цели. На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск "Запад" уже не впервые наносят удар в этом квадрате. Буквально в нескольких метрах на дороге уже находится ранее подбитая и сожженная техника, но это не останавливает боевиков, и они продолжают ездить по опасным участкам", - сказал оператор FPV-дрона с позывным "Архитектор". В МО РФ отметили, что боевые дроны в зоне спецоперации просто незаменимы.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском

МО: разведчики ЗВО уничтожили FPV-дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт. Работаем ежедневно в поисках новой цели. На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск "Запад" уже не впервые наносят удар в этом квадрате. Буквально в нескольких метрах на дороге уже находится ранее подбитая и сожженная техника, но это не останавливает боевиков, и они продолжают ездить по опасным участкам", - сказал оператор FPV-дрона с позывным "Архитектор".
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Вчера, 04:02
В МО РФ отметили, что боевые дроны в зоне спецоперации просто незаменимы.
 
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