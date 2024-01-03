https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919537157.html

Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском

Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024

Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском

Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T04:06

2024-01-03T04:06

2024-01-03T04:06

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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт. Работаем ежедневно в поисках новой цели. На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск "Запад" уже не впервые наносят удар в этом квадрате. Буквально в нескольких метрах на дороге уже находится ранее подбитая и сожженная техника, но это не останавливает боевиков, и они продолжают ездить по опасным участкам", - сказал оператор FPV-дрона с позывным "Архитектор". В МО РФ отметили, что боевые дроны в зоне спецоперации просто незаменимы.

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