https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919537157.html
Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском
Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском - РИА Новости, 03.01.2024
Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском
Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T04:06
2024-01-03T04:06
2024-01-03T04:06
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт. Работаем ежедневно в поисках новой цели. На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск "Запад" уже не впервые наносят удар в этом квадрате. Буквально в нескольких метрах на дороге уже находится ранее подбитая и сожженная техника, но это не останавливает боевиков, и они продолжают ездить по опасным участкам", - сказал оператор FPV-дрона с позывным "Архитектор". В МО РФ отметили, что боевые дроны в зоне спецоперации просто незаменимы.
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Разведчики ЗВО уничтожили дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском
МО: разведчики ЗВО уничтожили FPV-дроном бронеавтомобиль ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Расчет FPV-дронов разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Вражеский бронеавтомобиль двигался по полю вдоль лесополосы. Поразили его в левый борт. Работаем ежедневно в поисках новой цели. На нашем счету уже не один десяток пораженных целей. Военнослужащие группировки войск "Запад" уже не впервые наносят удар в этом квадрате. Буквально в нескольких метрах на дороге уже находится ранее подбитая и сожженная техника, но это не останавливает боевиков, и они продолжают ездить по опасным участкам", - сказал оператор FPV-дрона с позывным "Архитектор".
Десантники оборудовали сеть пунктов наблюдения на Артемовском направлении
В МО РФ отметили, что боевые дроны в зоне спецоперации просто незаменимы.