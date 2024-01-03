https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919536662.html

Десантники оборудовали сеть пунктов наблюдения на Артемовском направлении

Десантники оборудовали сеть пунктов наблюдения на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.01.2024

Десантники оборудовали сеть пунктов наблюдения на Артемовском направлении

Подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T04:02

2024-01-03T04:02

2024-01-03T04:02

специальная военная операция на украине

безопасность

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артемовск

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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Подразделения ПВО ВДВ ежедневно контролируют воздушное пространство на артёмовском направлении, не позволяя воздушным объектам противника осуществлять разведку и сброс боеприпасов. Для их обнаружения и уничтожения десантники оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать в воздухе объекты противника", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что после обнаружения воздушной цели подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ производят ее захват и уничтожение расчетами зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919535275.html

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, артемовск