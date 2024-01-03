https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919536662.html
Десантники оборудовали сеть пунктов наблюдения на Артемовском направлении
Десантники оборудовали сеть пунктов наблюдения на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.01.2024
Десантники оборудовали сеть пунктов наблюдения на Артемовском направлении
Подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T04:02
2024-01-03T04:02
2024-01-03T04:02
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ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Подразделения ПВО ВДВ ежедневно контролируют воздушное пространство на артёмовском направлении, не позволяя воздушным объектам противника осуществлять разведку и сброс боеприпасов. Для их обнаружения и уничтожения десантники оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать в воздухе объекты противника", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что после обнаружения воздушной цели подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ производят ее захват и уничтожение расчетами зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Артемовск
Десантники оборудовали сеть пунктов наблюдения на Артемовском направлении
МО: десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения под Артемовском
ЛУГАНСК, 3 янв - РИА Новости. Подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Подразделения ПВО ВДВ ежедневно контролируют воздушное пространство на артёмовском направлении, не позволяя воздушным объектам противника осуществлять разведку и сброс боеприпасов. Для их обнаружения и уничтожения десантники оборудовали целую сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать в воздухе объекты противника", - сообщили в Минобороны РФ.
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Уточняется, что после обнаружения воздушной цели подразделения ПВО Тульского соединения ВДВ производят ее захват и уничтожение расчетами зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".