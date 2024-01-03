https://ria.ru/20240103/sladosti-1919575817.html
В России выросло производство сладостей
В России выросло производство сладостей - РИА Новости, 03.01.2024
В России выросло производство сладостей
Производство кондитерской продукции в РФ растет, в 2023 году объем оценивается в 4,115 миллиона тонн, сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:09
2024-01-03T14:09
2024-01-03T14:09
экономика
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Производство кондитерской продукции в РФ растет, в 2023 году объем оценивается в 4,115 миллиона тонн, сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". "Согласно оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", по итогам 2023 года объем производства кондитерской продукции в России превысил 4,115 миллиона тонн", - говорится в материалах. Более половины внутреннего потребления приходится на мучные изделия - печенье, вафли и так далее, на втором месте - шоколад и шоколадные изделия, включая весовые конфеты, на третьем - сахаристые изделия: мармелад, пастила, карамель и другие. "Производство кондитерских изделий в РФ стабильно растет: к примеру, с января по ноябрь отечественными кондитерами выпущено свыше 3,7 миллиона тонн кондитерских изделий, что на 3,7% больше аналогичного показателя годом ранее", - говорится в материалах. В министерстве отмечают, что хорошую динамику, в частности, демонстрируют шоколад в упакованном виде (273,7 тысячи тонн; +6,6%), сахаристые изделия (659,7 тысячи тонн; +5,6%). РФ является пятой в мире по объемам производства кондитерской продукции, которая занимает четвертое место в структуре российского экспорта АПК. В настоящее время отечественные сладости реализуются в 81 государство, а на основных покупателей - Китай и страны ЕАЭС - приходится 63% поставок, отмечают в Минсельхозе. "Несмотря на кардинальные изменения в мировой экономике, экспортное направление остается ключевым приоритетом для российских кондитеров", - отметил процитированный в сообщении исполнительный директор "Асконд" Вячеслав Лашманкин.
https://ria.ru/20230104/konfety-1842999881.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, китай, евразийский экономический союз
Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия, Китай, Евразийский экономический союз
В России выросло производство сладостей
Минсельхоз: выпуск кондитерской продукции в 2023 году превысил 4,1 млн тонн
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Производство кондитерской продукции в РФ растет, в 2023 году объем оценивается в 4,115 миллиона тонн, сообщается в материалах
Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд".
"Согласно оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", по итогам 2023 года объем производства кондитерской продукции в России превысил 4,115 миллиона тонн", - говорится в материалах.
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Более половины внутреннего потребления приходится на мучные изделия - печенье, вафли и так далее, на втором месте - шоколад и шоколадные изделия, включая весовые конфеты, на третьем - сахаристые изделия: мармелад, пастила, карамель и другие.
"Производство кондитерских изделий в РФ стабильно растет: к примеру, с января по ноябрь отечественными кондитерами выпущено свыше 3,7 миллиона тонн кондитерских изделий, что на 3,7% больше аналогичного показателя годом ранее", - говорится в материалах. В министерстве отмечают, что хорошую динамику, в частности, демонстрируют шоколад в упакованном виде (273,7 тысячи тонн; +6,6%), сахаристые изделия (659,7 тысячи тонн; +5,6%).
РФ является пятой в мире по объемам производства кондитерской продукции, которая занимает четвертое место в структуре российского экспорта АПК. В настоящее время отечественные сладости реализуются в 81 государство, а на основных покупателей - Китай
и страны ЕАЭС
- приходится 63% поставок, отмечают в Минсельхозе.
"Несмотря на кардинальные изменения в мировой экономике, экспортное направление остается ключевым приоритетом для российских кондитеров", - отметил процитированный в сообщении исполнительный директор "Асконд" Вячеслав Лашманкин.
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