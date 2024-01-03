https://ria.ru/20240103/sladosti-1919575817.html

В России выросло производство сладостей

В России выросло производство сладостей - РИА Новости, 03.01.2024

В России выросло производство сладостей

Производство кондитерской продукции в РФ растет, в 2023 году объем оценивается в 4,115 миллиона тонн, сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:09

2024-01-03T14:09

2024-01-03T14:09

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

китай

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Производство кондитерской продукции в РФ растет, в 2023 году объем оценивается в 4,115 миллиона тонн, сообщается в материалах Минсельхоза РФ со ссылкой на данные Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". "Согласно оценке Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", по итогам 2023 года объем производства кондитерской продукции в России превысил 4,115 миллиона тонн", - говорится в материалах. Более половины внутреннего потребления приходится на мучные изделия - печенье, вафли и так далее, на втором месте - шоколад и шоколадные изделия, включая весовые конфеты, на третьем - сахаристые изделия: мармелад, пастила, карамель и другие. "Производство кондитерских изделий в РФ стабильно растет: к примеру, с января по ноябрь отечественными кондитерами выпущено свыше 3,7 миллиона тонн кондитерских изделий, что на 3,7% больше аналогичного показателя годом ранее", - говорится в материалах. В министерстве отмечают, что хорошую динамику, в частности, демонстрируют шоколад в упакованном виде (273,7 тысячи тонн; +6,6%), сахаристые изделия (659,7 тысячи тонн; +5,6%). РФ является пятой в мире по объемам производства кондитерской продукции, которая занимает четвертое место в структуре российского экспорта АПК. В настоящее время отечественные сладости реализуются в 81 государство, а на основных покупателей - Китай и страны ЕАЭС - приходится 63% поставок, отмечают в Минсельхозе. "Несмотря на кардинальные изменения в мировой экономике, экспортное направление остается ключевым приоритетом для российских кондитеров", - отметил процитированный в сообщении исполнительный директор "Асконд" Вячеслав Лашманкин.

https://ria.ru/20230104/konfety-1842999881.html

https://ria.ru/20221215/konfety-1838758704.html

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, китай, евразийский экономический союз