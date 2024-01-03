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Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ

Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2024

Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти с должности из-за потери доверия, сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T00:23

2024-01-03T00:23

2024-01-03T00:52

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти с должности из-за потери доверия, сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники."В 2024 году канцлер может быть вынужден прекратить руководить страной. <...> Ходят слухи, что дело Wirecard и отношения с <...> Яном Марсалеком могут нанести последний удар лидеру социал-демократов", — говорится в материале.По данным издания, три четверти немцев недовольны деятельностью Шольца и его партии. Одним из самых явных факторов недоверия стал скандал с компанией Wirecard.В июне 2020 года, когда действующий канцлер занимал должность министра финансов, компания Wirecard обвинили в мошенничестве, так как аудиторы зафиксировали нехватку средств в размере 1,9 миллиарда евро. Но Шольц и его министерство пытались защитить корпорацию от нападок, что вызвало негодования и подозрения.Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек, скрылся от следствия. Немецкие СМИ утверждают, что он может находиться в России или Белоруссии. Посольство Австрии в Москве при этом заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека.

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в мире, германия, россия, белоруссия, олаф шольц