Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ
Repubblica: Олаф Шольц может покинуть пост в 2024 году
© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти с должности из-за потери доверия, сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники.
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"В 2024 году канцлер может быть вынужден прекратить руководить страной. <...> Ходят слухи, что дело Wirecard и отношения с <...> Яном Марсалеком могут нанести последний удар лидеру социал-демократов", — говорится в материале.
По данным издания, три четверти немцев недовольны деятельностью Шольца и его партии. Одним из самых явных факторов недоверия стал скандал с компанией Wirecard.
В июне 2020 года, когда действующий канцлер занимал должность министра финансов, компания Wirecard обвинили в мошенничестве, так как аудиторы зафиксировали нехватку средств в размере 1,9 миллиарда евро. Но Шольц и его министерство пытались защитить корпорацию от нападок, что вызвало негодования и подозрения.
Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек, скрылся от следствия. Немецкие СМИ утверждают, что он может находиться в России или Белоруссии. Посольство Австрии в Москве при этом заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека.