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Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2024
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00:23 03.01.2024 (обновлено: 00:52 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/sholts-1919527548.html
Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ
Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2024
Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти с должности из-за потери доверия, сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:23
2024-01-03T00:52
в мире
германия
россия
белоруссия
олаф шольц
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти с должности из-за потери доверия, сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники.&quot;В 2024 году канцлер может быть вынужден прекратить руководить страной. &lt;...&gt; Ходят слухи, что дело Wirecard и отношения с &lt;...&gt; Яном Марсалеком могут нанести последний удар лидеру социал-демократов&quot;, — говорится в материале.По данным издания, три четверти немцев недовольны деятельностью Шольца и его партии. Одним из самых явных факторов недоверия стал скандал с компанией Wirecard.В июне 2020 года, когда действующий канцлер занимал должность министра финансов, компания Wirecard обвинили в мошенничестве, так как аудиторы зафиксировали нехватку средств в размере 1,9 миллиарда евро. Но Шольц и его министерство пытались защитить корпорацию от нападок, что вызвало негодования и подозрения.Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек, скрылся от следствия. Немецкие СМИ утверждают, что он может находиться в России или Белоруссии. Посольство Австрии в Москве при этом заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека.
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в мире, германия, россия, белоруссия, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, Белоруссия, Олаф Шольц
Шольц может досрочно уйти с поста, пишут СМИ

Repubblica: Олаф Шольц может покинуть пост в 2024 году

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти с должности из-за потери доверия, сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники.
«

"В 2024 году канцлер может быть вынужден прекратить руководить страной. <...> Ходят слухи, что дело Wirecard и отношения с <...> Яном Марсалеком могут нанести последний удар лидеру социал-демократов", — говорится в материале.

По данным издания, три четверти немцев недовольны деятельностью Шольца и его партии. Одним из самых явных факторов недоверия стал скандал с компанией Wirecard.
В июне 2020 года, когда действующий канцлер занимал должность министра финансов, компания Wirecard обвинили в мошенничестве, так как аудиторы зафиксировали нехватку средств в размере 1,9 миллиарда евро. Но Шольц и его министерство пытались защитить корпорацию от нападок, что вызвало негодования и подозрения.
Один из ведущих менеджеров Wirecard, австриец Ян Марсалек, скрылся от следствия. Немецкие СМИ утверждают, что он может находиться в России или Белоруссии. Посольство Австрии в Москве при этом заявляло РИА Новости, что не располагает информацией о местонахождении бывшего топ-менеджера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле ничего не известно о "перевозе" Марсалека.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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В миреГерманияРоссияБелоруссияОлаф Шольц
 
 
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