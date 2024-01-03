https://ria.ru/20240103/saratov-1919575530.html
В Саратове завели дело после удара током ребенка у уличной инсталляции
В Саратове завели дело после удара током ребенка у уличной инсталляции - РИА Новости, 03.01.2024
В Саратове завели дело после удара током ребенка у уличной инсталляции
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после травмирования четырехлетнего ребенка, получившего удар током от новогодней... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:07
2024-01-03T14:07
2024-01-03T14:07
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после травмирования четырехлетнего ребенка, получившего удар током от новогодней уличной инсталляции, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее глава города Лада Мокроусова сообщила, что четырехлетний мальчик во вторник вечером госпитализирован после удара током вблизи световой уличной фигуры, установленной на новогодние праздники. По предварительным данным следствия, ребенок на проспекте Столыпина в центре Саратова во время фотосъемки коснулся светящейся уличной инсталляции, от которой получил термические ожоги. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Дмитрия Александровича Костина... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших причинение телесных повреждений несовершеннолетнему - по части 1 статьи 238 УК РФ... Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается необходимая документация, регламентирующая установку и эксплуатацию световых объектов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240102/petarda-1919493803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
В Саратове завели дело после удара током ребенка у уличной инсталляции
СК завел дело после удара током мальчика у уличной световой фигуры в Саратове
САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости.
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после травмирования четырехлетнего ребенка, получившего удар током от новогодней уличной инсталляции, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале
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Ранее глава города Лада Мокроусова сообщила, что четырехлетний мальчик во вторник вечером госпитализирован после удара током вблизи световой уличной фигуры, установленной на новогодние праздники. По предварительным данным следствия, ребенок на проспекте Столыпина в центре Саратова во время фотосъемки коснулся светящейся уличной инсталляции, от которой получил термические ожоги.
"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Дмитрия Александровича Костина... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших причинение телесных повреждений несовершеннолетнему - по части 1 статьи 238 УК РФ... Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается необходимая документация, регламентирующая установку и эксплуатацию световых объектов", - говорится в сообщении.
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