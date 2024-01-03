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Ни одну проблему в мире нельзя решить без России, заявил Токаев - РИА Новости, 03.01.2024
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08:19 03.01.2024 (обновлено: 09:34 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/rossiya-1919544857.html
Ни одну проблему в мире нельзя решить без России, заявил Токаев
Ни одну проблему в мире нельзя решить без России, заявил Токаев - РИА Новости, 03.01.2024
Ни одну проблему в мире нельзя решить без России, заявил Токаев
Президентские выборы в России будут иметь большое международное значение, поскольку ни одна мировая проблема не может решаться без участия Москвы, заявил глава... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T08:19
2024-01-03T09:34
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
в мире
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АЛМА-АТА, 3 янв — РИА Новости. Президентские выборы в России будут иметь большое международное значение, поскольку ни одна мировая проблема не может решаться без участия Москвы, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan ("Суверенный Казахстан")."Надо понимать, что Российская Федерация играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин — это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня. С мнением России во всем мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт", — сказал он.По мнению президента Казахстана, наступивший год станет знаковым для многих государств: помимо России, избирательные кампании пройдут в США, Азербайджане, Великобритании, Индии и других странах, состоятся выборы и в Европарламент. Но выборы в России представляют для Казахстана особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой, подчеркнул Токаев. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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россия, касым-жомарт токаев, владимир путин, в мире
Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, В мире
Ни одну проблему в мире нельзя решить без России, заявил Токаев

Президент Казахстана Токаев: ни одну проблему в мире нельзя решить без России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 янв — РИА Новости. Президентские выборы в России будут иметь большое международное значение, поскольку ни одна мировая проблема не может решаться без участия Москвы, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan ("Суверенный Казахстан").
"Надо понимать, что Российская Федерация играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин — это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня. С мнением России во всем мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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По мнению президента Казахстана, наступивший год станет знаковым для многих государств: помимо России, избирательные кампании пройдут в США, Азербайджане, Великобритании, Индии и других странах, состоятся выборы и в Европарламент. Но выборы в России представляют для Казахстана особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой, подчеркнул Токаев.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
РоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинВ мире
 
 
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